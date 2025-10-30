2 órája
A nagymamák kedvenc időtöltésének hódol a legszebb mosolyú világsztár
Kötés, horgolás, varrás – a nagymamák kedvenc időtöltése reneszánszát éli. Minap kiderült: Julia Roberts számára sem idegen a kézimunka. A legszebb mosolyúnak tartott világsztár bizony még nadrágot is varr férjének, a forgatási szünetekben pedig kötöget – így vezeti le a stresszt.
Julia Roberts szabadidejében varr és kötöget
Fotó: Anadolu via AFP
Meghökkentő hobbija van Julia Robertsnek – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.
A Pretty Woman sztárjának a kézimunka nemcsak egyéni kikapcsolódás, hanem családi program is. Otthonában külön szobát alakított ki, tele varróeszközökkel, ollókkal, színes gombokkal és kötőtűkkel. Egy helyet, ahová elvonulhat a mindennapi zaj elől. A gyerekei gyakran csatlakoznak hozzá, így az alkotás közös élménnyé válik.
Roberts még az interjúk során is gyakran úgy csökkenti a stresszt, hogy köt beszélgetés közben.
Sally Field tanított meg a hímzésre, amikor az Acélmagnóliák című filmen dolgoztunk, és Eric Brat (A Pelikán-ügyirat díszletfestője) tanított meg kötni. Az a jó benne, hogy kötés közben is nagyon társaságkedvelő lehetsz. (...) Sok mindent készítettem már, és mostanra a lányom is tud kötni
– nyilatkozta a színésznő.
Elérte Kubát a rendkívül veszélyes Melissa hurrikánTöbb százezer embernek kellett elhagynia otthonát.
Nemcsak Julia Roberts, hanem a tudomány is megerősíti:
a kézzel végzett alkotás valóban gyógyító.
Az ilyen tevékenység csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és előidézi az úgynevezett „flow-élményt”, azt a mély, örömteli állapotot, amikor teljesen belefeledkezünk abba, amit csinálunk.
Miért éli reneszánszát a kézimunkázás, milyen jótékony hatásai vannak ennek a tevékenységnek?
A cikkre kattintva megtudhatja.
