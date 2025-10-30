október 30., csütörtök

A nagymamák kedvenc időtöltésének hódol a legszebb mosolyú világsztár

Kötés, horgolás, varrás – a nagymamák kedvenc időtöltése reneszánszát éli. Minap kiderült: Julia Roberts számára sem idegen a kézimunka. A legszebb mosolyúnak tartott világsztár bizony még nadrágot is varr férjének, a forgatási szünetekben pedig kötöget – így vezeti le a stresszt.

Julia Roberts szabadidejében varr és kötöget

Fotó: Anadolu via AFP

Meghökkentő hobbija van Julia Robertsnek – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. 

Old,Woman's,Hands,Knitting,With,Crochet,Hook.,Grandma,Crocheting,With
A nagymamák hobbija ma újra nagyon népszerű (illusztráció)
Fotó: Kseniia Titova / Forrás:  Shutterstock

A Pretty Woman sztárjának a kézimunka nemcsak egyéni kikapcsolódás, hanem családi program is. Otthonában külön szobát alakított ki, tele varróeszközökkel, ollókkal, színes gombokkal és kötőtűkkel. Egy helyet, ahová elvonulhat a mindennapi zaj elől. A gyerekei gyakran csatlakoznak hozzá, így az alkotás közös élménnyé válik. 

Roberts még az interjúk során is gyakran úgy csökkenti a stresszt, hogy köt beszélgetés közben.

Sally Field tanított meg a hímzésre, amikor az Acélmagnóliák című filmen dolgoztunk, és Eric Brat (A Pelikán-ügyirat díszletfestője) tanított meg kötni. Az a jó benne, hogy kötés közben is nagyon társaságkedvelő lehetsz. (...) Sok mindent készítettem már, és mostanra a lányom is tud kötni

nyilatkozta a színésznő. 

Nemcsak Julia Roberts, hanem a tudomány is megerősíti: 

a kézzel végzett alkotás valóban gyógyító. 

Az ilyen tevékenység csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és előidézi az úgynevezett „flow-élményt”, azt a mély, örömteli állapotot, amikor teljesen belefeledkezünk abba, amit csinálunk.

Miért éli reneszánszát a kézimunkázás, milyen jótékony hatásai vannak ennek a tevékenységnek? 

A cikkre kattintva megtudhatja. 

