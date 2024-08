A Südwestrundfunk (SWR) regionális műsorszolgáltató beszámolója szerint a tűzoltók a mentési munkálatokat megnehezítő omlásveszély miatt még nem jutottak be az épületbe. A műszaki mentők mérőeszközöket szereltek fel az épületszerkezet mozgásának a megfigyelésére annak eldöntésére, hogy be lehet-e jutni. Fennáll a veszélye annak, hogy az épület további részei omlanak össze, ami a szomszédos épületekben is károkat okozhat. A szomszédos épületeket ezért evakuálták.

A helyszínről sugárzott képek alapján egy többszintes, faszerkezetű épület egyes részei omlottak össze, a földön betontörmelék hever. A nyeregtetős épület hátra dőlt, a földszint pedig összeroskadt.

Az épületomlás kiváltó oka egyelőre nem ismert. Erről sem a rendőrség, sem a tűzoltóság nem tudott tájékoztatást adni.

Jörg Teutsch területileg illetékes tűz- és katasztrófavédelmi felügyelő tájékoztatása szerint a délelőtti órákra a mentőcsapatok négy személyt kimentettek a romok alól, egy kétéves gyermeket, két nőt és egy férfit. Állapotuk egyelőre ismeretlen.

Idő közben egy második, a romok alatt rekedt személyt is halottnak nyilvánítottak. A feltételezések szerint mindkét áldozat - egy férfi és egy nő - az épület összeomlásakor azonnal életét vesztette. Mindketten német állampolgárok.

A romok alatt még hárman vannak biztosan életben, de feltehetőleg súlyosan sérült állapotban, és a mentők a romokba fúrt mikrofonokkal mindhármukkal kapcsolatban állnak.

Gregor Zehe, a műszaki mentők szóvivője "hihetetlenül nehéz" feladatnak nevezte a mentést. Jörg Teusch, szerint "az egész épületszerkezet olyan, mint egy kártyavár".

Borítókép: zajlik a mentés a szálloda romjainál