Kettős hajótörés a Földközi-tengeren: sok a halott Lampedusa partjainál (videó)

Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel százan lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, a vízből a másik hajó fedélzetére menekültek az emberek − adta hírül a Magyar Nemzet.

A túlterhelés következtében a másik lélekvesztő is egyensúlyát vesztette, és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult.

Huszonhét személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy

a migrációt az indulásokkor kell megállítani az észak-afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni.

Matteo Salvini, miniszterelnök-helyettes és a Liga főtitkára is kommentálta az tengeri tragédiát. Együttérzését fejezte ki az elszomorító halálesetek miatt, majd hangsúlyozta minden eszközzel küzdeni kell az embercsempészek ellen, hiszen ők és a befogadást erőltetők a felelősek az elhunytak haláláért.