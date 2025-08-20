augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

17 perce

Hat férfi levágott fejére bukkantak sofőrök egy úton

Címkék#Mexikó#bűncselekmény#sofőr

Sofőrök sokkoló felfedezést tettek kedden Mexikó középső részén, a Puebla és Tlaxcala államok közötti úton. A hatóságok megerősítették, hogy hat férfi levágott fejére bukkantak a helyszínen. Mexikó olyan erőszakos cselekménnyel szembesült, amelyre eddig ezen a vidékén nem volt példa.

MW
Hat férfi levágott fejére bukkantak sofőrök egy úton

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Hat levágott emberi fejet találtak kedden Mexikó középső részén, a Puebla és Tlaxcala államok közötti úton. A Mexikónak ezen a vidékén korábban nem látott esetet sofőrök jelezték, majd a tlaxcalai ügyészség is megerősítette. Egy további koponyára és emberi maradványokra a nyugat-mexikói Colima városában bukkantak rá – közölte a rendőrség helyi médiumok szerint, írja az MTI.

A Tlaxcalában talált fejek hat férfihoz tartoztak az ügyészség szerint, amely megindította a vizsgálatot.

Helyi médiaértesülések szerint egy, a helyszínen talált írás szerint gázlopásban érintett bűnszövetkezetek csaptak össze.

Kábítószerrel és üzemanyaggal üzletelő bandákról eddig is tudtak Puebla és Tlaxcala államokban, de eddig ilyen fajta erőszakos bűncselekmény nem történt, ellentétben az ország északi és a csendes-óceáni partvidéki államaival, ahol több mint tíz éve fordulnak elő hasonló esetek a drogcsempészbandák rivalizálásának következményeként.

Június 30-án az észak-nyugati Sinaloa államban egy úton húsz holttestet találtak, közülük ötöt lefejeztek.

A kormány által a kábítószer-kereskedelem ellen 2006-ban indított hadjárat óta több mint 450 ezer emberölést és százezer eltűnést regisztráltak Mexikóban a hivatalos statisztikák szerint.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu