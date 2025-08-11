augusztus 11., hétfő

4 órája

Három emeletet zuhant egy tűzoltó (videó)

Címkék#emelet#torony#verseny#Szentpétervár#baleset

A baleset egy tűzoltó versenyen történt Szentpéterváron.

MW
Három emeletet zuhant egy tűzoltó (videó)

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Orosz tűzoltó zuhant le egy gyakorlótorony harmadik emeletéről. A baleset – amelyről felvétel is készült – egy szentpétervári versenyen történt – írja a Magyar Nemzet.

A Sürgősségi Minisztérium közlése szerint a tűzoltó, bár egy rövid időre elvesztette az eszméletét, sértetlenül megúszta az esetet, mivel a torony alatt elhelyezett légzsákok tompították a zuhanást.

 

