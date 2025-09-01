Több mint 600 ember vesztette életét a hajnali földrengésben

Nőtt a halottak és a sérültek száma a kora reggeli adatokhoz képest Afganisztánban, ahol az ország keleti, Kunar tartományát 6-os erősségű földrengés rázta meg hétfő hajnalban – írja az MTI.

A híradások szerint a földrengésben félezren sérültek meg

Fotó: Aimal ZAHIR / Forrás: AFP

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok szerint

622-en vesztették életüket és több mint 1500-an megsérültek.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Kunar tartományban három falut lerombolt a földmozgás és sok másikban komoly károk keletkeztek.