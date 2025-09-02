Gérard Depardieu ellen vádat emeltek nemi erőszak miatt

A bejelentésre egyelőre sem Depardieu, sem jogi képviselője nem reagált. A színész 2023-ban, a Le Figaro című francia lapban közzétett levelében azt írta, soha nem bántalmazott egyetlen nőt sem, hozzátéve, hogy egy alkalommal egy nő önként látogatta meg, és ment a szobájába.

Charlotte Arnould francia színésznő, énekesnő és táncosnő pózol egy párizsi fotózáson, 2025. március 10-én

Fotó: JOEL SAGET / Forrás: AFP

Saját, szabad akaratából. Most meg azt mondja, megerőszakoltam ott; pedig sosem volt köztünk kényszerítés, erőszak vagy tiltakozás

– szögezte le.