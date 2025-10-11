12 perce
Négy ember meghalt egy iskolai lövöldözésben
A rendőrség még nem vett őrizetbe senkit, a nyomozás folyamatban van.
Illusztráció
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Allison Bailey
John Lee, Leland polgármestere a CBS Newsnak elmondta, hogy a lövöldözés éjfél körül történt, és a sérültek közül négyet helikopterrel szállítottak kórházba. Állapotukról egyelőre nincs információ.
A polgármester szerint az incidens a város egyik főutcáján történt, ahol sokan tartózkodtak a helyi középiskola hazai visszatérő (homecoming) futballmérkőzése után. A Leland Iskolakerület honlapja szerint az iskola a Charleston High School csapata ellen játszott.
Leland egy kisváros Washington megyében, lakossága a 2020-as népszámlálási adatok szerint mintegy négyezer fő.