A Müpa közleményében kiemeli, hogy a jövő februári maraton a skandináv mesterek, különösen a norvég Edvard Grieg, a dán Carl Nielsen és a finn Jean Sibelius előtt tiszteleg.

Hozzáteszik, hogy a zord, fenséges tájairól és természeti kincseiről ismert Észak-Európa a zenében is különleges jelenség, a késő romantikus északi komponisták pedig szülőföldjük szépségeit, néphagyományaikat, ősi hiedelemvilágukat is beemelték műveikbe.

A fellépők a hagyományoknak megfelelően a magyar szimfonikus zenekarok válogatott képviselői, de a hazai előadók mellett nemzetközi sztárfellépője is lesz a maratonnak:

a svéd Miah Persson dalestjén ritkábban hallott északi zeneszerzők dalai is felcsendülnek, a világhírű szopránt Magnus Svensson kíséri zongorán, áll a közleményben.

A Fesztiválzenekar muzsikusai szimfonikus és kamaraformációban is fellépnek a nap programján, Sibelius első szimfóniáját ezúttal a finn Anna-Maria Helsing vezényletével adják elő. Emlékeztetnek, hogy az elmúlt tizenöt évben Bachtól Brahmson és Bartókon át Bernsteinig számos kiemelkedő komponista volt a zenei maraton főszereplője, Beethoven kétszer is sorra került, sőt, arra is volt már példa, hogy a program két zeneszerző, Ravel és Debussy műveiből merített.

A sorozat művészeti vezetői Fischer Iván és Káel Csaba, a maraton 2024. február 4-i, tervezett részletes programja a IDE KATTINTVA olvasható.