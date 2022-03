A második szabadedzésen is Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája érte el a legjobb köridőt pénteken a Forma-1-es Szaúdi Nagydíjon.



A 24 éves versenyző mögött ezúttal is a címvédő holland Max Verstappen (Red Bull) lett a második, a harmadik leggyorsabb pedig Leclerc csapattársa, Carlos Sainz Jr volt.



A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) az ötödik legjobb időt autózta.



A pénteki második gyakorláson többen hibáztak és falnak ütköztek, köztük a Ferrari két pilótája. Leclerc emiatt az utolsó bő negyed órában már nem is ült be autójába.



A szabadedzés a tervezetthez képest 15 perccel később kezdődött, mert a húszi felkelők több helyen, köztük egy, a pályától 20 kilométerre található olajfinomítónál is támadást hajtottak végre. Ennek kapcsán Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója a csapatvezetőknek és a pilótáknak bejelentette, a versenyhétvége a tervezettnek megfelelően folytatódik tovább, a résztvevők biztonsága garantált.

Eredmények (élcsoport):

2. szabadedzés:

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:30.074 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.214

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:30.320

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:30.360

5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:30.513

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:30.664

korábban:

1. szabadedzés:

1. Leclerc 1:30.772 perc

2. Verstappen 1:30.888

3. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:31.084

4. Sainz 1:31.139

5. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:31.317

6. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:31.505

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 15.00

időmérő edzés 18.00

vasárnap:

futam 19.00

Forrás: MTI