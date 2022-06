Szeretném világossá tenni, hogy Zidane-t játékosként nagyra tartottam és edzőként is nagyon becsülöm. De sem közvetlenül, sem közvetetten nem tárgyaltunk vele

- nyilatkozott a klubelnök a Marca című spanyol lapban.

A játékosként világ- és Európa-bajnok, BL-győztes Zidane Bajnokok Ligáját háromszor, bajnokságot kétszer nyert a Real Madriddal, és tavaly május óta nincs csapata.

A PSG jelenlegi edzője, az argentin Mauricio Pochettino sajtóhírek szerint távozik a párizsi csapattól és helyére Christophe Galtier az új kiszemelt, aki 2020-21-ben bajnokságot nyert az OSC Lille együttesével.

Al-Kelaifi beszélt arról is, hogy miért utasította el a Real Madrid állítólagos 180 millió eurós ajánlatát Kylian Mbappéért múlt nyáron.

"Tudtam, hogy Kylian a PSG-nél akar maradni. Jól ismerem őt, a családját is, tudom mit akar. És nem akarnak azért költözni, hogy pénzt keressenek" - mondta. A világbajnok francia csatár végül idén májusban 2025-ig meghosszabbította szerződését a PSG-nél. A 23 éves játékos állítólag 300 millió eurós aláírási pénzt kapott a PSG-től.

A spanyol labdarúgóliga panaszt tett az európai szövetségnél (UEFA) a Paris Saint-Germain - és a Manchester City - ellen azért, mert álláspontja szerint a két klub folyamatosan megsérti a pénzügyi fair play szabályait. A La Liga vezetősége már áprilisban előzetes beadványt küldött az UEFA-nak, amiben kifogásolták a két együttes átigazolási politikáját. Ebben Nasszer al-Kelaifi kapcsán az összeférhetetlenséget is felvetették, mivel a katari üzletember amellett, hogy a PSG elnöke, az európai labdarúgóklubok szervezetének (ECA) is a vezetője, utóbbi titulusának köszönhetően pedig az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja.

"Amit tettünk, azért tettük, mert tudtuk, hogy megtehetjük. Nem a mi stílusunk egy másik bajnokságot, klubot vagy szövetséget minősíteni. Nem fogunk leckét venni senkitől. Folytatjuk a terveink megvalósítását" - jelentette ki al-Kelaifi.

Forrás: MTI

Borítókép: Elmar Kremser/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP