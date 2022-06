A rájátszás legértékesebb játékosának járó Conn Smythe-trófeát a 23 éves Cale Makar érdemelte ki, aki hátvéd létére 29 pontot termelt 20 mérkőzésen.

Utoljára 52 esztendővel ezelőtt nyert ilyen fiatalon védő playoff MVP-díjat, akkor a legendás Bobby Orr 22 évesen vehette át az elismerést.

A Denverben játszott első két találkozón a trónkövetelő előbb hosszabbítás után 4-3-ra, majd 7-0-ra diadalmaskodott. A címvédő aztán 6-2-es hazai sikerrel vágott vissza, ám a negyedik felvonásban ismét hosszabbítás után a Colorado győzött. Két nappal ezelőtt a Tampa az 54. percben ütött Ondrej Palat-találattal tartotta életben a triplázásról szőtt álmait.

A magyar idő szerint hétfő hajnali összecsapásra sem az első meccset eldöntő Andre Burakovsky, sem pedig a túloldalon a ponterős Brayden Point nem épült fel sérüléséből.

A Tampa arra készült, hogy a liga történetében hetedszer hetedik meccsre mentsen olyan finálés párharcot, amelyben már 3-1-es hátrányban volt. A döntők történetében 36 esetből csupán egyszer, 1942-ben fordult elő, hogy egy csapat 1-3-ról nyerni tudott: akkor a Toronto Maple Leafs 0-3-ról szerezte meg a Stanley Kupát a Detroit Red Wings ellen. A rájátszások történetében 329-ből csak 31-szer volt fordítás 1-3-ról (9,4 százalék).

Jól kezdett a házigazda, és bár első emberelőnye kimaradt, a 4. percben egy jó letámadás után Steven Stamkos közelről ütötte a korongot Darcy Kuemper lábai között a kapuba. Az idei rájátszásban mostanáig nem kapott ki a Lightning, ha a csapatkapitánya eredményes volt. Később felpörgött a vendégcsapat is, Andrej Vasziljevszkijnek több szép védése is volt, egyszer pedig a kapuvas mentett helyette.

A fordulást követően gyorsan egyenlített a trónkövetelő. Késleltetett kiállítás alatt Bowen Byram szolgálta ki Nathan MacKinnont, aki kapásból bombázott a hálóba. Az orosz kapus botos kesztyűjének a széle ért a koronghoz, de ez kevésnek bizonyult. A Colorado kiválóságának ez volt a 13. gólja a playoffban, amivel beérte az eddigi egyedül éllovas edmontoni Evander Kane-t. A vendégek lendülete megmaradt, egy újabb lövésük csattant a kapuvason, majd egy szép ellenakció végén Artturi Lehkonen az elé pattogó pakkot bravúrral vágta kapásból a bal felső sarokba.

Mindkét csapat őrült iramot diktált, és a feszült hangulatban rengeteg volt az ütközés is.

A záró játékrész hatalmas hazai helyzettel indult, Nyikita Kucserov azonban célt tévesztett. Később Vasziljevszkij védett nagyot kritikus pillanatban. Remekül őrizte a korongot a Colorado, rendre tisztán tudott cserélni, míg riválisának többször beszorult egy-egy sora, így fáradtabbak is voltak a hazai játékosok. A gólkényszerben lévő Tampa a 11. percben lőtt először kapura ebben a harmadban, az is a félpálya közeléből érkezett.

Hat és fél perccel a vége előtt Kucserov megint ziccerbe került, ám Kuemper átért a kapáslövésre. Az Avalanche arra figyelt, hogy mindig átvigye a korongot a félpályán, onnan dobálja előre a korongot - elkerülendő a tilos felszabadításokat -, majd próbáljon letámadni, így lassítsa ellenfelét, és tartsa távol a pakkot a saját kapujától.

Az utolsó öt percben mindent egy lapra feltéve próbált meg támadni a címvédő, míg két perccel a vége előtt Vasziljevszkij helyett is mezőnyjátékos jött be, de még komoly helyzetet sem sikerült kialakítania. Így aztán a Tampa nem tudott triplázni - ilyenre az 1980-as évek elején volt példa, amikor a New York Islanders megszakítás nélkül négyszer diadalmaskodott -, míg Pat Maroon nem lett sorozatban negyedszer bajnok.

A denveri klub korábban 1996-ban és 2001-ben volt Stanley Kupa-győztes.

Stanley Kupa, döntő, 6. mérkőzés:

Tampa Bay Lightning-Colorado Avalanche 1-2 (1-0, 0-2, 0-0)

-----------------------------------------------------------

gól: Stamkos (4.), illetve MacKinnon (22.), Lehkonen (33.)

A párharcot 4-2-es összesítéssel a Colorado nyerte.

Az elmúlt tíz év bajnokai:

2022: Colorado Avalanche

2021: Tampa Bay Lightning

2020: Tampa Bay Lightning

2019: St. Louis Blues

2018: Washington Capitals

2017: Pittsburgh Penguins

2016: Pittsburgh Penguins

2015: Chicago Blackhawks

2014: Los Angeles Kings

2013: Chicago Blackhawks

