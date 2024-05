Még mindig az a téma Angliában, hogy Mohamed Szalah összeveszett Jürgen Klopp vezetőedzővel a csapat legutóbbi bajnokiján. Nemrégiben a Liverpool egykori legendája fogalmazott meg kritikus véleményt az egyiptomi támadóval kapcsolatban. A feszült hangulat ellenére jó hír is akadt a Vörösök háza táján, ugyanis a Premier League 26. fordulójából elmaradt Chelsea–Tottenham mérkőzés után biztossá vált, hogy Szoboszlai Dominikék jövőre indulhatnak a Bajnokok Ligájában.

A Liverpool egyiptomi sztárja, Mohamed Szalah legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy összebalhézott a csapat menedzserével, Jürgen Klopp-pal, miután a német csak csereként küldte be a West Ham United ellen, most pedig a klub legendája, Graeme Souness nevezte önzőnek a liverpooli támadót – derült ki az Origó oldaláról.

Salah távozni fog

Souness, aki játékosként öt angol bajnoki címet és három BEK-győzelmet ünnepelt a Liverpool színeiben, erős megállapítást is tett az egyiptomi sztárról, akit idehaza sokszor amiatt támadtak a kommentmezőkben, mert nem passzol Szoboszlai Dominiknak – írta meg a Magyar Nemzet.

– Szalah a legönzőbb játékos, akit valaha láttam. Klopp akárhányszor lecserélte őt, soha nem örült ennek. Ez az, amit elvár az ember a játékosaitól, amikor két gólt rúgott, akarjon még maradni a pályán, hogy rúghasson egy harmadikat is – mondta el az egykori labdarúgó. Minden sorozatot figyelembe véve a Liverpool házi gólkirálya a jelenlegi szezonban még mindig Szalah, aki 41 mérkőzésen 24 gólt és 11 gólpasszt termelt. A támadó szerződése a következő idény végén, 2025-ben lejár, és a hírek szerint Szaúd-Arábiában folytathatja a pályafutását. Souness szerint még jól is jönne a távozás az egyiptomi támadónak.

– Szerintem Mohamed Szalah az idény végén elhagyja Liverpoolt. Mesés volt az itt töltött időszaka, de ha távozik a szaúdiak kedvéért, akkor a világnak azon részén ő lesz a legnagyobb sztár – jósolta a Liverpool legendája. Azért akad jó hír is a Vörösök háza táján, ugyanis csütörtök este megtörtént, amire Szoboszlai Dominikék egész évben vártak.

Megvan a BL-indulás

Csütörtök éjjel pótolták a Premier League 26. fordulójából elmaradt Chelsea–Tottenham mérkőzést, amelyet a hazaiak 2-0-ra megnyertek, így a tabellán ötödik, egymás után három meccset elbukó Spurs már biztosan nem előzi meg a Vörösöket – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A Liverpool a honlapján tudatta is a hírt: egy év kihagyás után ott lesznek a BL-ben, amit a következő szezonban már új lebonyolításban rendeznek meg. A jelenlegi 32 csapatos csoportkört felváltja egy új, 36 klubot magában foglaló elitbajnokság. Szeptember és január között mindegyik csapat nyolc mérkőzést játszik nyolc különböző rivális ellen - négyet hazai pályán, négyet idegenben. A legrangosabb európai kupasorozat első nyolc helyezettje közvetlenül a legjobb 16 közé jut, míg a 9. és a 24. helyek között szereplő klubok két fordulós rájátszásban küzdenek majd az egyenes kieséses szakaszba jutásért. A következő szezonban a holland Arne Slot irányítja majd a Liverpoolt, akinél Szoboszlai Dominik remélhetőleg szintén alapember lesz.