A 90min.com nemzetközi futballportál német kiadása nevezte meg azokat az edzőket, akik nemcsak illenének a Schalkéhoz, hanem képesek lehetnének felvirágoztatni a csapatot. Dárdai is szerepel a lap listáján – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A német klub tavasz óta óriási lejtmenetben van, és azóta vajmi keveset javult a helyzet.

Dárdai is jelölt

A Schalke 04 évek óta tartó vesszőfutásáról márciusban a Magyar Nemzet írt egy nagyobb cikket, amikor a csőd fenyegette a klubot, s akkor a csapat egykori magyar játékosa, Hajnal Tamás is megerősítette, hogy a gelsenkircheni együttes Németország meghatározó klubja bajban van. A helyzet azóta nem sokat javult, a Schalke az előző idényben végül stabilizálta a helyét a Bundesliga II középmezőnyében (tizedik lett), de most megint a kiesés ellen küzdhet, hat forduló után mindössze négy ponttal a 16. helyen áll a másodosztályban. Emiatt a klub Karel Geraerts edzőt és Marc Wilmots sportigazgatót is elküldte, Jakob Fimpel ideiglenesen vette át az irányítást, a Schalke új vezetőedzőt keres, így került elő Dárdai Pál neve is. A magyar edzőről pozitívan írtak, a portál cikk szerint Dárdai bebizonyította, hogy sikeres tud lenni egy tradicionális klubnál, ahol nehéz körülmények között tapasztalt és a fiatal játékosok elegyével kell dolgozni. A sportszakmai szempontok mellett személyiségével is jól illene a Schalkéhoz. A portál Dárdai mellett több másik edző nevét is bedobta, az egyikük pedig egy igazi legenda.