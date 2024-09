Angol bajnokság 35 perce

Szoboszlai: gólokat akarok lőni és gólpasszokat adni, de mindig a csapat az első

A Liverpool FC-nél bevált Arne Slot húzása, miszerint átvariálta a csapat középpályás sorát, és külön öröm, hogy Szoboszlai Dominik is nyertese ennek a taktikai újításnak. A Liverpool eddigi hét mérkőzéséből hatszor a Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister trió kezdett, ami a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát is boldoggá teszi. Szoboszlai lubickol az új szerepkörében, de számára továbbra is a csapat sikere az első.

MW MW

A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik ünnepel, miután 2024. július 26-án gólt szerzett a Liverpool és a Real Betis közötti felkészülési klubbarát labdarúgó-mérkőzésen a pennsylvaniai Pittsburghben található Acrisure Stadiumban Forrás: AFP Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool remekül kezdte az idei szezont. A Jürgen Klopp helyére érkező Arne Slot remekül átalakította a csapat középpályáját, amelyben kulcsszerepet kapott a magyar válogatott csapatkapitánya is. Szoboszlai a Liverpool honlapjának adott interjúban beszélt beszélt az új szerepköréről, a poszttársairól és arról, hogy milyen céljai vannak a szezonban – derült ki az Origo oldaláról. Boldog, hogy velük játszhat A Liverpool jól kezdte a 2024–25-ös idényt új edzője, a holland Arne Slot irányításával, az eddigi hét mérkőzéséből hatot is megnyert, csupán a Nottingham ellen bajnokit vesztette el. A hétből hat más téren is jellemzi a Vörösöket: hatszor is Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister alkotta a középpályás triót, az egyetlen kivételt a szerdán a West Ham United ellen a Ligakupa harmadik fordulójában 5-1-re megnyert találkozó jelenti – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. – Mindannyian hasonló játékosok vagyunk. Tudjuk, hogy megbízhatunk egymásban: mennek köztünk a helycserék, egyből megértjük egymást, amint egymásra nézünk. Mindketten csodálatos játékosok, nagyon boldog vagyok, hogy velük játszhatok – mondta el a véleményét Szoboszlai, amikor Gravenberch-ről és Mac Allisterről kérdezték.

A Liverpoolnak rendkívül intenzív volt a felkészülési időszaka, a szezont pedig jól kezdte a csapat. Bár kikaptak a Nottingham Forest elleni bajnoki meccsen, de a magyar középpályás hangsúlyozta, hogy a futballban mindig megesnek ilyen botlások. Sokan féltették a csapatot az edzőváltástól, de egyelőre simának tűnik az átmenet a Jürgen Klopp-korszakból a Slot-érába. – Megmutattuk, hogy még a változásokkal együtt is jó csapatot tudunk alkotni – mondta a magyar labdarúgó, és az új szerepköréről is elárult pár részletet. Csak a csapat nyerjen A magyar játékosnak tetszik az új pozíciója, és bízik benne, hogy eredményesebb tud majd lenni az idei szezonban. – Természetesen több gólt akarok szerezni és több gólpasszt adni. Remélem, ha jó labdát adok, akkor elöl olyan játékosok lesznek, akik értékesítik azokat. A szerepem egy kicsit más, mint tavaly, de továbbra is mindent meg fogok tenni a csapatért. Még ha nem is olyan kiemelkedőek a statisztikáim, ennél fontosabb, hogy a csapat nyerjen – mondta el Szoboszlai. Az idény előtt talán maguk a szurkolók sem tudták, az edzőváltás után mit várjanak a Liverpooltól. Mintha maga Szoboszlai is kicsit inkább bölcsebb, óvatosabb lenne.

– Tavaly túl sokat beszéltem címekről és mindenről, persze nyertünk egy trófeát, és majdnem a végéig volt esélyünk mindenhol. Meccsről meccsre haladunk: akár még 65 meccs is lehet ebben a szezonban, szóval nagyon kemény évad vár mindannyiunkra. Minden versenysorozatban ott akarunk lenni – a Bajnokok Ligájában, a Ligakupában, a Premier League-ben és az FA-kupában is – fejtegette a magyar középpályás, majd a Wolverhampton elleni szombati bajnokiról is elmondta a véleményét. – Tavaly 1-0-s hátrányban voltunk, aztán sikerült a magunk javára fordítani a meccset, de még ha rosszul is kezdték ezt a szezont, persze győzni akarnak ellenünk, és keményen fognak dolgozni ezért. De mi is készen állunk arra, hogy még keményebben dolgozzunk – zárta gondolatait Szoboszlai.