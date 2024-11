A nézőknek minden okuk megvolt az okuk a bosszankodásra. A hatalmas érdeklődésre tekintettel a Netflix is beszállt az üzletbe és megnyerte a Mike Tyson–Jake Paul mérkőzés közvetítési jogát, ám szakadozott a közvetítés, rossz volt a minőség.

Maga a meccs sem volt egy nagy durranás. Miként arra előzetesen is lehetett számítani, az lehetett volna az agg világbajnok egyetlen esélye, ha rögtön az elején kiüti Jake Pault. Tyson ennek megfelelően hatalmas vehemenciával kezdett, de nem tudta meglepni 28 éves ellenfelét.

Jake Paul mindegyik menetet hozta, végül mindhárom pontozó egyértelműen őt látta jobbnak (80-72, 79-73 és 79-73).

Hírességek sora drukkolt a helyszínen Mike Tysonnak

Az arlingtoni AT&T Stadionban ilyen probléma nem lehetett, hírességek egész sora jelent meg, például a nézőtéren egymás mellett foglalt helyet három bokszlegenda, Andre Ward, Lennox Lewis és Evander Holyfield, talán még utóbbi is Tysonnak drukkolt, aki pedig anno kiharapott egy darabot a füléből. De ott volt Sugar Ray Leonard is, aki Lewissal és Holyfielddel pózolt is a meccs előtt.

Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard, and Lennox Lewis at #PaulTyson pic.twitter.com/R5YrZIkjp7 — Netflix (@netflix) November 16, 2024

A világbajnok egyetlen esélye gyorsan elillant

A mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg: