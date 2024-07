Elképesztő végjátékban, egygólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a párizsi olimpia csoportkörének harmadik fordulójában. Bodó Richárd is fontos gólokat szerzett, így sokáig rendre vezetett a magyar csapat, kilenc másodperccel a vége előtt, 25–25-ös állásnál azonban Imre Bence ziccerét kivédte a norvégok kapusa, Bergerud, majd a túloldalon két másodperccel a vége előtt Alexander Blonz viszont gólt szerzett, így Norvégia nyerte a meccset, és maradt hibátlan a csoportban.

Bodó Richárd (balról) is nehezen hitte el, mi történt a végén.

Fotó: Illyés Tibor

– Csak gratulálni tudok a két csapatnak, nagy meccset játszottunk reggel kilenckor. Pici szerencsén múlt, nem azon, hogy Bence belőtte-e vagy sem, más is kihagyott helyzeteket. Sajnálom, hogy nem jöttünk ki szerencsésen a végén, úgy érzem, megérdemeltük volna a két pontot. Nehéz mérkőzés volt taktikailag is, jól működött, amit megbeszéltünk, volt adok-kapok, volt minden, nagyon sajnálom a végét, hogy nem tudtunk lejönni győztesen a pályáról – összegzett a mérkőzést követően az M4 Sportnak Bodó Richárd, aki holtversenyben a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt a norvégok ellen. Bodó hat gólt szerzett, akárcsak válogatott és klubbéli csapattársa, Bánhidi Bence, valamint Imre Bence is hat alkalommal volt eredményes.

A magyar csapat a csoportkör negyedik fordulójában pénteken 9 órától Dánia ellen folytatja az olimpiai szereplését.

A B-csoport harmadik fordulójának további mérkőzései, július 31., szerda:

19:00 Franciaország-Egyiptom

21:00 Dánia-Argentína

A B-csoport állása: 1. Norvégia 6 p (+11), 2. Dánia 4 p (+11), 3. Magyarország 2 p (+7), 4. Egyiptom 2 p (0), 5. Franciaország 0 p (-13), 6. Argentína 0 p (-15).