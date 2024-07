A továbbjutási remények szempontjából létfontosságú meccs várt a magyar férfi kézilabda-válogatottra a párizsi olimpia csoportkörének második fordulójában. A mieink Egyiptomtól szenvedtek vereséget, míg Argentína Norvégiától kapott ki a nyitókörben.

Nem mindig a kézilabda volt a főszerepben az argentinok elleni meccsen.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Hosszú ideig nem alakult ki nagyobb különbség, hiába kezdett Chema Rodríguez csapata jobban, és szerzett Bánhidi Bence egy csodás gólt, 10–9-nél mégis az argentinok vezettek. Ekkor megakadt egy kicsit a magyarok játéka, ám később négy magyar gól következett dél-amerikai válasz nélkül, majd a félidőt Bodó Richárd találata zárta le, így Palasics védéseiből is megtámogatva, ötgólos magyar előny volt a félidőben, 12–17.

A szünet után is megmaradt ez a játék, jöttek a védések Palasicstól, miközben elöl igen magabiztosan használták ki az adódó lehetőségeket a magyar játékosok.Ez kissé frusztrálttá is tette az argentinokat, több durva megmozdulást is láthattunk tőlük, Parker ütötte arcon, szemen Ancsint, akit így ki is állítottak. A meccs a félidő közepére el is dőlt, innentől csak a különbség volt kérdéses. 30–20-nál megvolt a tízgólos különbség is, végül éppen ilyen arányban, 35–25-re nyert a magyar csapat. Az OTP Bank-Pick Szeged beállója, Bánhidi Bence három, míg Bodó Richárd négy gólt lőtt a találkozón.

Két fordulót követően így Dánia és Norvégia egyaránt két-két győzelemmel és négy-négy ponttal áll, Egyiptomnak és a magyar csapatnak két pontja van, míg Argentína mellett meglepetésre a házigazda francia válogatottnak nincs pontja, miután a második meccsükön kikaptak Norvégiától. A magyar csapat szerdán kilenc órától éppen a norvégokkal találkozik a harmadik fordulóban.

Argentína–Magyarország 25–35 (12–17)

Férfi kézilabda, olimpia, B csoport, 2. forduló.