Az MTI érdeklődésére azt mondta, végig görcsösséget érzett a Grabiel Lugo elleni mérkőzésén.

Rövid voltam és pontatlan, a közelharcokban rendre vereséget szenvedtem

– elemezte a történteket, majd arról is beszélt, hogy most már ő is tudja, mennyire más egy olimpia, mint a többi verseny. Koch Máté úgy folytatta: ezen túl kell most tennie magát, a pénteki csapatversenyen pedig újult erővel kell felállnia a pástra és „mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen valami”.