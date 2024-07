A párizsi olimpia csoportkörének harmadik fordulójában a két meccs után hibátlan mérleggel, négy ponttal álló Norvégia ellen folytatta a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely legutóbb megszerezte első győzelmét a csoportkörben. A magyar csapat keretében csere történt, a megbetegedett Rosta Miklós helyére Pedro Rodríguez került be a csapatba. Gröndahl góljával kezdődött a meccs, majd egygólosnál nagyobb különbség tíz perc után alakult ki, amikor a korábban az OTP Bank-Pick Szegedben szerepelt Blonz talált be, 7–5. Erre viszont három góllal válaszolt a magyar csapat, amely átvette a vezetést (7–8). Sőt, nem sokkal később, Bodó Richárd találatával már háromgólos volt az előny 8–11-nél. Három norvég gólra két magyar válasz érkezett a félidőig, így a félidőben kettővel, 13–11-re vezettünk.

Imre ziccerével szemben Bergerud védése döntő momentum volt az olimpiai csoportmeccsen.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A második félidőben is folytatódott a forgatókönyv, volt háromgólos magyar előny is, de Norvégia nem engedte, hogy nagyobb különbség alakuljon ki. Védekezésben lényegesen jobban teljesített a csapat, mint tette azt az Egyiptom elleni mérkőzésen, az utolsó tíz percre is egygólos különbséggel érkeztünk meg, 20–21.

A norvégok egyenlítésére ismét sikerült válaszolunk, Bodó Richárd átlövésével újra magyar előnyt mutatott az eredményjelző, de egy beállóból szerzett góllal egyenlített Norvégia, és Ilics két perces kiállítást kapott, 22–22 az 54. percben. Három perccel a vége előtt hosszú idő után voltunk hátrányban, Lyse átlövése után 24–23 volt a norvégoknak, de Bánhidi Bence gyorsan válaszolt, 24–24. A következő percben Lyse újabb találatára Lékai gólja következett az utolsó perc megkezdése előtt, 25–25-ről jöhetett a hatvanadik perc, 38 másodperccel a vége előtt időt kért Norvégia.

A labdaszerzésünk után Imre roboghatott ziccerben, de Bergerud tizennegyedik védését is bemutatta – ráadásul a túloldalon még maradt idő a ziccerre Blonznak, aki a kilencedik gólját is megszerezte, és megnyerte a meccset Norvégiának. Ott volt a labda a győzelemhez, így viszont vereséget szenvedett a magyar csapat, amelyben az OTP Bank-Pick Szeged két játékosa, Bodó Richárd és Bánhidi Bence egyaránt 6-6 gólt szerzett.