Íjászat, kézilabda, labdarúgás és rögbi sportágakban már a mai megnyitó előtt rendeztek mérkőzéseket, versenyszámokat Párizsban, az idei ötkarikás játékok azonban hivatalosan a mai napon veszi kezdetét. Ma 19.30-tól azonban csak a megnyitó szolgáltat programot a francia fővárosban, hogy az­­tán szombattól beinduljon a nagyüzem, egészen augusztus 11-ig az olimpiai játékoké legyen a főszerep. A vármegyei érintettségű sportolók közül szombaton már többeknek is szurkolhatunk. 11 órától kezdődnek az első úszószámok előfutamai, és az első nap programjában szerepel majd a 4×100 méteres női gyorsváltó is, így a Hód Úszó SE versenyzője, Ugrai Panna rögtön az első nap medencébe ugrik Párizsban. Ebben a számban a belgrádi Eb-n országos csúccsal lett Európa-bajnok a magyar egység, amelynek tagja volt a szegedi Pádár Nikolett is. A vásárhelyiek úszója majd a 4×200 méteres női gyorsváltó tagjaként is versenyez az olimpián, míg a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet versenyzője vasárnap kedvenc számában, 200 méter gyorson is versenyezhet az ötkarikás játékokon.

Bánhidi Bence és a magyar válogatott Egyiptom ellen kezdi olimpiai szereplését.

Fotó: Karnok Csaba

Szombaton szintén 11 órától a magyar férfi kézilabda-válogatott is megkezdi párizsi szereplését, a csoportkör első fordulójában Egyiptom lesz a magyar csapat ellenfele. A nemzeti csapatban három já­­tékos kapott helyet az OTP-Bank-­­Pick Szegedből (Bánhidi Bence, Bodó Richárd és Mikler Roland, míg Szita Zoltán már a lengyel Wisla Plockban kezdi meg a következő idényt), a csapat irányítását átvevő vezetőedző, Michael Apelgren pedig a svéd válogatott másodedzőjeként, az érkező kapus, Tobias Thulin a svéd csapat tagjaként lesz ott Párizsban. Az északiak holnap 19 órától a németek ellen kezdenek, a nap nyitásaként azonban a spanyol és a szlovén válogatott játszik egymással egy-egy Pick-játékossal (Garciandía és Mackovsek) a keretében, míg a szlovéneknél ott lesz Matej Gaber és Dean Bombac is, akik a következő idényt már nem Szegeden kezdik meg. A Mario Sostariccsal és Marin Jeliniccsel felálló horvátok Japán ellen nyitnak szombaton.

A hétvégén egyébként mind­­két vízilabda-válogatott be­mu­tatkozik Párizsban, a nők szombaton 14 órától a hollandok, a férfiak vasárnap 19 órától a franciák ellen kezdenek az olimpián.