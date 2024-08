Kórházba kellett szállítani Fábián Bettinát. Az FTC szegedi úszója csütörtökön ötödik lett a nyíltvízi úszók 10 km-es, Szajnában megrendezett versenyén az olimpián, majd péntek éjjel kórházba kellett szállíani, ahol infúziós és gyógyszeres kezelést kapott. Fábián Bettina mellett több női úszó is kórházba került, miután a Szajnában versenyzett, többek között a német világbajnok, Leonie Beck is.

Fábián Bettina a közösségi médiában közzétett posztja.

Fotó: Fábián Bettina Instagram-fiókja

– Sajnos éjszaka elkezdtem hányni és egész hajnalban csillapíthatatlan volt. Lázas is lettem és hajnal négykor be kellett vinni a kórházba. Már jobban vagyok sokkal, de életemben nem voltam még ilyen rosszul... Valamit benyeltünk a Szajnában, most jött ki több női versenyzőn is – mondta az m4sport.hu-nak Fábián Bettina.

A 19 éves szegedi versenyző pálinkával igyekezett fertőtleníteni a versenyt követően. Közösségi média oldalán egy fotót is posztolt a kórházból: show, vagy a sportolók biztonsága...? - írta a fotóhoz.

A magyar nyíltvízi úszók kiválóan szerepeltek az olimpia előtt és alatt is a szennyezettsége miatt jelentős beszédtémát szolgáltató Szajnában, Fábián ötödik helye után pénteken Rasovszky Kristóf arany-, Betlehem Dávid pedig bronzérmet szerzett a 10 kilométeres versenyben.

A fiatal magyar versenyző már jobban van és jelenleg Magyarországra tart.