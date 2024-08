A Szajna vízében szerdára már a határérték alá csökkent a baktériumszint, így nem volt akadálya annak, hogy reggel 7.30-kor elrajtoljon a 24 fős mezőny, amelyben Fábián Bettina a 23-as rajtszámot kapta. A start és a cél a III. Sándor hídnál volt, a versenyzőknek innen kellett a sodrásiránnyal megegyezően előbb az Invalidusok hídja, majd az Alma hídja alatt átúszniuk és vissza, így várt rájuk hat 1666 méteres kör és a befutó.

Nagyszerű eredményt ért el Párizsban Fábián Bettina.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 19 éves magyar versenyző a viadal elején a mezőny végében haladt. Hogy a sodrás mennyire befolyásolta a különbségeket, jól mutatja, hogy Fábiánnak az első kör végén közel egyperces volt a hátránya az élen haladókkal szemben, ez azonban a "könnyebb" úton pillanatok alatt kevesebb, mint félpercesre csökkent.

A szegedi úszó a táv feléhez érkezve a tizedik helyen tempózott, a hátránya ekkor közel 20 másodperc volt a legjobbakkal szemben.Az első három, a 2016-ban arany-, három éve Tokióban ezüstérmes holland Sharon van Rouwendaal, valamint az ausztrál Moesha Johnson és az olasz Ginevra Taddeucci ellépett a többiektől, triójuk több mint 30 másodperces előnnyel vághatott neki az utolsó körnek, Fábián ekkor a hatodik helyen úszott.

A cél előtt 800 méterrel az élbolyt tekintve már csak az volt a kérdés, milyen sorrendben érkeznek be. Az utolsó kanyarra a holland tökéletes ívben érkezett meg és a záró száz méteren magabiztosan maga mögött tudta tartani ellenfeleit, így nyolc év elteltével másodszor is olimpiai bajnok lett. Mögöttük Fábián a második bolyban viszont befogta olasz riválisát is, és a címvédőként érkezett brazil Ana Marcela Cunha mögött már az ötödik helyen tempózott. Fábián a hajrában is megőrizte pozícióját és szenzációs versenyzéssel ötödikként csapott a célba.

– Tudtam, hogy nagyon sokat ki fog venni belőlem ez a pálya, előtte a Dunán is gyakoroltunk, de kettő kör után kifáradtam. Szembe áramlattal kellett úszni, nem annyira jött ki a hajrám, de egy embert így is lehajráztam, ez egy jó előjel az első olimpiámon. A fal melletti úszás olyan volt, mintha vödörben úsznánk, minden egyes kartempónál már ütköztünk a szembejövő hullámokkal, de sikerült alkalmazkodni a körülményekhez. Nem lett volna elérhetetlen az érem, de egy olyan szakadás volt az ellenáramlatok miatt, amit nem tudtunk behozni. Nagyon érdekes és fárasztó volt, de örülök, hogy ötödikként tudtam végezni. Majdnem mindent megvalósítottam, amit az edzőmmel beszéltünk, a fordulók nagyon jól sikerültek. Bár nem akkora eredmény, mint egy vb-érem, de ott van a közelében, megdolgoztam érte tisztességesen – nyilatkozta a futamot követően az M4 Sportnak Fábián Bettina.