Golovin Vlagyimir: gépiesen játszottunk Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának értékelése szerint nem úgy alakult a hollandok elleni csoportmérkőzés, ahogyan tervezték, és bár mindkét oldalon sok hiba akadt, az ellenfél rutinosabb volt. „Valahogy nagyon gépiesen játszottunk, védekezésben elmaradtak ütközések, támadásban inkább egymástól vártuk a csodát az első félidőben” – értékelte a 30-26-ra elveszített mérkőzésen látottakat. Hozzátette, a második félidőben kicsit jobb lett a védekezés, illetve a kapuban Böde-Bíró Blanka „nagyon sokat segített” abban, hogy a mérkőzés nyílt maradjon. „Amikor pedig ott volt a lehetőség és zárkóztunk, akkor belehibáztunk” – mondta. Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (j)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Emlékeztetett rá, hogy az ellenfél is sokat hibázott, de szerinte összességében kicsit rutinosabban oldotta meg a feladatot. „Úgy néz ki, ha nincs meglepetés, a svéd válogatottal fogunk találkozni. Nemrég játszottunk velük, de ez teljesen más mérkőzés lesz, mint ami volt akkor” – tekintett előre a negyeddöntőre, és egyben utalt az áprilisi, debreceni olimpiai selejtezőre, amelyen a magyar csapat 28–25-re nyert. „Az volt a célunk, hogy győzzünk, de látszott mindkét csapaton, hogy ez már a sokadik meccs – kezdte értékelését az MTI-nek az öt gólt szerző Győri-Lukács Viktória. - Nem így terveztük, de hozzáteszem, hogy nem vagyunk annyira szomorúak, mint amennyire most én kinézek. Fáj, hogy kikaptunk, de nagyon örülünk annak, hogy továbbjutunk. Úgy gondolom, a keresztágon nagyon nehéz ellenfelünk lesz.” A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC jobbszélsője kiemelte, nagyon örül annak, hogy a 17 fős keretből már mindenki pályára léphetett, „mindenki kapott egy kis lehetőséget, és megérezhette, milyen is olimpián játszani”. Úgy vélekedett, hogy bármelyik skandináv csapat lesz majd a következő ellenfelük, az nagyon erős lesz, de a céljuk az volt, hogy az aranyérem megszerzésére esélyes norvégokat elkerüljék. „Remélem, hogy tudunk egy csodát művelni és boldogan fogunk majd lejönni arról a pályáról” – tette hozzá. A francia Metz HB irányítójában, Vámos Petrában maradt hiányérzet a hollandok elleni mérkőzéssel kapcsolatban. „Jó lett volna, ha meg tudjuk nyerni ezt a meccset és lépünk egy hatalmasat előre. Most nem sikerült. Valószínűleg a papírforma alapján is erősebb most ez a holland válogatott, de azt érzem, hogy ma kicsit a tudásunk alatt játszottunk, a kulcsmomentumokban nem tudtunk váltani. Ennek ellenére azért jó mérkőzést játszottunk, nagyon sok pozitívum volt, de azért látni kell, hogy olykor-olykor akadnak még hibák a gépezetben.”