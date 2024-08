A lengyel kenus, Dorota Borowska doppingtesztjének pozitív eredménye ellenére indulhat a párizsi olimpián. Az ötkarikás játékokon az ellenőrzést végző ITA, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megbízásából eljáró Nemzetközi Tesztelő Ügynökség közlése szerint a sportoló bizonyítani tudta, hogy véletlenül került érintkezésbe tiltott anyaggal, amelyet a kutyája sérüléseinek kezelésére használt gyógyszer tartalmazott. Borowska még júniusban szolgáltatott olyan mintát, amelynek elemzése az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebol nyomait mutatta ki.

Az ITA felmentő határozatában a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) megállapítására hivatkozott, amely szerint a lengyel sportoló doppingvétséget követett el ugyan, de a szervezetébe véletlenül bevitt szer nagyon alacsony szintje miatt nem kapott előnyt.

Borowska a júniusi, szegedi Eb-n 200 méter egyesben nyert, C-2 500-on pedig második lett Sylwia Szczerbinskával a győztes magyar egység Kiss Ágnes és Nagy Bianka mögött. A lengyel duó most is az éremre hajtó szegedi duó egyik nagy ellenfele lehet. Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület párosa ma 11 órától versenyez a szám előfutamában. A szegedi páros elkerülte a nagy esélyesnek tartott kínai Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja duót, akik 2019 óta három világbajnoki címet is nyertek, és a már említett lengyel páros is a másik előfutamban lesz érdekelt.

A szegediek közül a K2 500 méteren versenyző Nádas Bence versenyez először 9.30-tól, de a kajaknégyes is megkezdi olimpiai szereplését a sportág első versenynapján.