Remekül szállt be a franciák elleni mérkőzésen Mikler Roland: az OTP Bank-Pick Szeged kapusa védéseivel nagy szerepet vállalt abban, hogy a magyar csapat négygólos hátrányból megfordítsa a meccset a házigazda, olimpiai címvédő ellen. A találkozón végjátékában azonban a franciák felülkerekedtek, a négygólos, 24–20-as vereség pedig azt jelenti, hogy a magyar csapat nem jutott tovább a negyeddöntőbe.

– Úgy érzem, mindent megtettünk a mai napon, talán verhető is lett volna az ellenfelünk. Nagyon szomorú vagyok, hogy vége lett az olimpiának, és ezzel együtt a válogatottbeli éveknek is. Ennek a csapatnak még hosszú útja van. Már a meccs lefújásakor, a pályán is előtörtek belőlem az érzelmek, de talán akkor fogom fel ezt a dolgot, amikor nem jön a meghívó, és otthonról nézem majd a srácokat. Büszke vagyok rá, hogy közel negyven évesen itt lehettem ezen az olimpián, beletettem a maximumot! – összegzett a mérkőzést követően Mikler Roland az M4 Sportnak.