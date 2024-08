Hármat is cserélt a magyar válogatott keretében Chema Rodríguez, Palasics Kristóf, Imre Bence és Szita Zoltán helyett Hanusz Egon, Rosta Miklós, valamint az OTP Bank-Pick Szeged kapusa, Mikler Roland is bekerült, aki így debütálhatott Párizsban.

Ancsin szerezte a meccs első gólját, de rögtön kapott egy kétperces kiállítást. 2–2 után több hibát is elkövetett a magyar válogatott, amit kihasználtak a dánok, zsinórban négy gólt szerezve elléptek, 2–6. Bánhidi találatával ért véget ez a széria, majd Mikler védéseinek is köszönhetően a 19. percben előbb egyenlítettünk, majd Bodó Richárd góljával már a vezetést is átvettük, 10–9. Bár megvolt a kétgólos előny is, Ligetvári lövése kimaradt a félidő előtti másodpercekben, viszont Lauge az üres kapuba lőtte a labdát, így Dánia állt kettővel jobban a félidőben, 14–16.

A második játékrész ugyan egy Mikler-védéssel, valamint Bánhidi Bence góljával indult, de ezúttal nem tudtunk kiegyenlíteni. Miklertől ugyan továbbra is jöttek a védsek, de a támadásokba már több hiba csúszott. Mikkel Hansen hetese után már négygólos volt a hátrány, innen pedig már nem volt reális esély a pontszerzésre, a végén háromgólos vereséget szenvedtünk, 25–28. Mikler Roland végül 14 védéssel zárta a meccset.

Mindez azt jelenti, Dánia továbbra is hibátlan a csoportkörben. Az már a dánok elleni meccs előtt is tudott volt, hogy a magyar csapatnak az utolsó fordulóbeli, franciák elleni meccset kell megnyernie ahhoz, hogy ott legyen a legjobb nyolc között - a csoportkört vasárnap 16 órától zárja a magyar válogatott a párizsi olimpián.

Magyarország–Dánia 25–28 (14–16)

Férfi kézilabda, olimpia, Párizs, csoportkör, 4. forduló. Vezette: Garcia, Marin Lorente (spanyolok).

Magyarország: MIKLER – Rodriguez P. 2, Ancsin G. 2, Hanusz, BÁNHIDI 4, Bodó 4, Bóka. Csere: Bartucz (kapus), Sipos A., ILIC Z. 5, Fazekas G. 3, Ligetvári, Lékai 2/2, Rosta M. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Dánia: N. LANDIN – GIDSEL 8, Kirkelökke, Saugstrup, JÖRGENSEN 5, Arnoldsen 2, Jakobsen 1. Csere: Pytlick 3, M. Landin, LAUGE 4, M. Hansen 5/5. Szövetségi kapitány: Nikolaj Jacobsen.

Hétméteres: 2/2, ill. 5/5.

Kiállítás: 12, ill. 2 perc.