Az öttusázó Guzi Blanka az utolsó számban a 12. helyről indulva lett negyedik a párizsi olimpia zárónapján, azt mondta, hogy futás közben az idővel versenyzett, nem az ellenfelekkel.

– Az szokott lenni a titka a versenyzésemnek, hogy nem számolom előre, mi lehetséges, mert ezek csak számok. Nagyon bíztam benne a verseny előtt, hogy egy érmet sikerül összeszedni. De évekkel ezelőtt nagyon sokat gondoltam rá, milyen lehet, ha az ember olimpiai negyedik és pont lecsúszik a dobogóról. Nagyon inspiráló volt számomra az előző játékokon, ahogy Olasz Anna az egészet kezelte. Ez ad erőt nekem most. Előtte is sok sportoló megjárta, hogy negyedikként tér haza. Viszont azt tudom mondani, hogy megszerzem Los Angelesben az érmet! – utalt a három évvel ez előtti, tokiói játékokon negyedik helyen végzett szegedi úszóra Guzi Blanka a versenyt követően.

A fantasztikus hangulatról és a 15 ezer néző buzdításáról azt mondta: "brutális" volt.

– Tavasszal voltam egy focimeccsen a Puskás Arénában, és átéreztem azt a hangulatot, hogy milyen lehet futballistának lenni. Arról álmodoztam, hátha ez az érzés megadatik egyszer nekem is. És most itt van, és nem is focistának éreztem magam, hanem mint a gladiátor Maximus! – fogalmazott az olimpiai negyedik öttusázó, a számot pedig Gulyás Michelle nyerte.