Szabó Zoltán Ferenc Szentes polgármestere

A Jövőnk Szentes Egyesület színeiben induló, a megyei listán jobbikosként szereplő Szabó Zoltán Ferenc nyerte az idei önkormányzati választásokat a városban – legalábbis a lapzártánkig összeszámolt eredmények alapján. A szavazatok hatvan százalékos feldolgozottságánál Szabó Zoltán Ferenc a voksok körülbelül 50, míg a fideszes Gémes László 40 százalékát kapta.

Rendkívüli esemény nem zavarta meg a választás menetét, ami jóval több embert vonzott, mint öt évvel korábban. Érezhető volt, hogy a város sorsát több évtizeden keresztül formáló Szirbik Imre távozásával lezárul egy korszak, ez pedig meghozta az emberek szavazókedvét, az országos átlagnál többen vettek részt a szavazáson. Míg az előző önkormányzati választáson a szavazóképes lakosság 48,55 százaléka járult az urnákhoz, addig idén ez az arány a 18.30-as adatok szerint 51,38 százalék volt, azaz csaknem tizenkétezren mentek el szavazni Szentesen, a legaktívabbak az első választókörzet lakói voltak.

A magas részvétel a három induló közül végül az ellenzéki összefogás támogatását élvező Szabó Zoltánnak kedvezett, a kérdés, hogy a leköszönő polgármester, Szirbik Imre utódjaként aposztrofált Szabó milyen irányban viszi tovább a várost. A testületi támogatás adott, a Jövőnk Szentes a körzetekben is tarolt. – A kampányba sem engedtük be a pártpolitikát, ezt a választók is értékelték. Érezzük a felelősséget, és komolyan gondoljuk, hogy összefogásban visszük végig ezt a következő öt évet – nyilatkozta a frissen megválasztott polgármester.