Szerdai brit lapértesülés szerint Adolf Hitler egykori náci diktátoréhoz hasonlította Vlagyimir Putyin orosz elnök magatartását a brit trónörökös.



Károly walesi herceg, II. Erzsébet királynő elsőszülött fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója jelenleg Kanadában tesz hivatalos látogatást hitvese, Kamilla cornwalli hercegnő társaságában.



A Daily Mail című konzervatív brit tömeglap szerdai beszámolója szerint a hercegi házaspár Halifax városában megtekintette a kanadai bevándorlási múzeumot, és itt bemutatták egy lengyel holokauszt-menekültnek, akinek gyermekként az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie néhány családtagjával együtt Gdanskból a német megszállók elől.



Marienne Ferguson vezette körbe Károlyt és Kamillát a múzeumban, és közben elmondta nekik menekülésük történetét, valamint azt is, hogy családtagjai közül többen már nem tudták időben elhagyni Lengyelországot, és koncentrációs táborban lelték halálukat.



A trónörökös a Daily Mail beszámolója szerint ekkor tette azt a megjegyzését, hogy "most pedig Putyin műveli gyakorlatilag ugyanazt, mint Hitler".



A kijelentés elhangzását Marienne Ferguson is megerősítette, de mások is hallották a brit lap forrásai szerint.



A Daily Mail felidézi, hogy Károlyt már sok bírálat érte, amiért beavatkozik hazai államügyekbe - közismert, hogy időről időre kézzel írt levelekben fejti ki véleményét szívéhez közelálló kérdésekben a brit kormány tagjainak -, ám a nemzetközi kérdések végképp tabunak számítanak a királyi család tagjai számára.



Károly herceg londoni hivatala, a Clarence House a Daily Mail érdeklődésére csak annyit közölt szóvivője útján, hogy "magánjellegű beszélgetésekhez" nem fűz kommentárt.