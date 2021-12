Mint megírtuk, a főváros vezetése először tagadta, hogy a Városháza értékesítése akár csak tervként felmerült volna, később mégis közzétettek egy tavaly novemberi tanulmányt, ami az eladást is tartalmazta opcióként. Akkor Karácsonyék azt állították, hogy az értékesítéssel egy percig sem számoltak komolyan, ám az Anonymus által közzétett, idén májusi felvételen Barts beszámolójából az derült ki, hogy a kabinetnek kifejezetten tetszett az eladásra vonatkozó terv és az, hogy a Főpolgármesteri Hivatalt egy újonnan megépítendő épületbe költöztessék át. Az építkezésre és a költözésre vonatkozó terveket egyébként már Karácsony Gergely is elismerte, az ATV Egyenes beszéd című, pénteki adásában beszélt erről. A főpolgármester azt is megemlítette a műsorban, hogy komoly terveik voltak (vagy vannak) a Városháza bérbeadására, s hogy Barts J. Balázsnak volt felhatalmazása az ebben a témában folytatott tárgyalásra. A vagyonkezelő vezetője, Gansperger Gyula egykori Wallis-vezérrel, valamint egy másik, szintén a baloldalhoz kötődő üzletemberrel, Berki Zsolttal egyeztetett a hangfelvételen. Berki neve szerepel azon a megbízási szerződésen, amelyet egy ingatlanirodával kötöttek a Városháza értékesítésére.