Felbőszült a brüsszeli meleglobbi, amiért az Európai Parlament (EP) is elismerte, hogy nem létezik LMBTQ-nagyköveti pozíció, tehát a transznemű Szűz Máriának öltözött Riccardo Simonetti megtévesztő módon adta ki magát az intézmény képviselőjének. Az EP LMBTQ-munkacsoportja most azzal vádolja az EP sajtófőosztályát, hogy a „keresztény fundamentalisták és a szélsőjobb” hatására lehetetlenítik el a meleg influenszer munkáját - írja a Magyar Nemzet.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is több alkalommal beszámolt, Európa-szerte nagy port vert fel, hogy az Európai Parlament állítólagos LMBTQ jószolgálati nagykövete, a német Riccardo Simonetti egy melegmagazin címlapján transznemű Szűz Máriának öltözött. Nemcsak hazánkban, hanem az unióban is tiltakozást váltott ki az adventi időszakban elkövetett provokáció. A minap Deutsch Tamásnak, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetőjének kezdeményezésére az Európai Parlament (EP) összesen hét konzervatív pártjának vezetője követelte David Sassoli EP-elnöktől, hogy az intézmény határolódjon el az influenszertől. Kiderült ugyanis, hogy Simonettit semmilyen szerződés nem köti az EP-hez: a Strasbourgban és Brüsszelben működő testületnek hivatalosan nincs LMBTQ-nagyköveti pozíciója. Riccardo Simonetti egyébként azóta a közösségi oldalairól is eltüntette az eddig büszkén viselt EP-címet.

Az uniós parlamentnek viszont van úgynevezett LMBTQ frakcióközi csoportja, amely nemrég szintén levelet küldött az Európai Parlament elnökének, épp azt követelve, hogy tisztázza Riccardo Simonetti nagyköveti pozícióját, mondván: az influenszert a keresztény fundamentalisták és a szélsőjobboldal támadásai lehetetlenítik el.

A lap látta a levelet, amelyben az aláíró képviselők – közülük számos a magyar kormány kritikusa – úgy érvelnek: Simonettivel az EP müncheni irodája idén februárban igenis munkakapcsolatot létesített, az influenszer pedig sok eseményen, például a budapesti MTV EMA díjátadón, az Európai Parlament nézeteivel összhangban képviselte az LMBTQ-közösség ügyét. (A liberális képviselőknek a budapesti vizit margóján a magyar gyermekvédelmi törvényt is sikerült felemlegetniük a levélben – a szerk.)

Arról, hogy a férfi egy melegmagazin címlapján pózolt szakállas Szűz Máriaként, az EP-képviselők azt írják:

a keresztény fundamentalista és szélsőjobboldali sajtó, valamint politikusok csinálnak ügyet a történtekből, mégpedig annak érdekében, hogy a saját malmukra hajtsák a vizet

Szerintük ennek az eredménye az is, hogy az Európai Parlament sajtófőosztálya végül maga is több nyilatkozatban jelezte, hogy nem létezik az LMBTQ-nagyköveti pozíció. Simonettivel kapcsolatban pedig azt hangoztatják, hogy a „művész” önszántából, a támadások fényében kényszerül szép lassan megszakítani az uniós együttműködést.

Végezetül a csoport kérdéseket intéz Sassolihoz és a sajtófőosztályhoz. Ezekben azt firtatják például, hogy a főosztály miért enged az emlegetett keresztény fundamentalistáknak és a szélsőjobbnak, amikor letagadja, hogy munkakapcsolata van a meleg influenszerrel.

Szerintük a Riccardo Simonettihez hasonló influenszerek léte és a velük való együttműködés ugyanis kulcsfontosságú az európai LMBTQ-közösségnek.