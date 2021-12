A meglévő uniós menekültügyi és migrációs rendszer nem képes megvédeni Európát az illegális bevándorlástól, a magyar Alkotmánybíróság pénteki döntése azonban utat tud mutatni az Európai Unió jövőbeli migrációs politikájának - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben kedden.

Az európai uniós tagországok általános EU-ügyekért felelős minisztereinek ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva Varga Judit kijelentette: "megérett az idő, hogy a valósághoz alakítsuk az uniós jogszabályokat".

A magyar Alkotmánybíróság kimondta, hogy olyan helyzetekben, amikor nem működik a közösen gyakorolt hatáskör, nem érvényesül az uniós jog, akkor a tagállamok egyedi megoldásokat tudnak alkalmazni. A magyar alkotmánybírósági döntés tehát utat mutat az unió jövőbeli migrációs politikájának - emelte ki az igazságügyi miniszter. A döntés nem mond ellent az uniós jog elsőbbségének, és nem vizsgálja felül az uniós bíróság ítéletét sem - tette hozzá.

Varga Judit elmondta, már több tagállam is levelet írt az Európai Bizottságnak, hogy a migráció ügyében keressen új megoldást, vagy azt kérte, hogy finanszírozza a fizikai határzár felépítését. Emlékeztetett: Magyarország már 2015-ben alkalmazott egyedi és innovatív megoldásokat a jogi határzár létesítésével, valamint a tranzitzónák létrehozásával. Noha most több ország hasonló megoldást vár az uniós bizottságtól, Magyarországot még mindig bíróság előtt hurcolják meg ugyanezért.

"Továbbra is politikailag motivált eljárás folyik Magyarországgal szemben, amelyet egy bevándorláspárti európai parlamenti többség indított el" - fogalmazott, és hozzátette: az eljárás során már olyan ügyek is előkerülnek, amelyek az eljárás kezdetekor még nem is léteztek.

Kijelentette: a "teljesen elgyengült" eljárás során a magyar kormány mindenkor meg fogja védeni a magyar érdekeket, bármi fajta nyomás ellenére sem fogja beengedi a migránsokat Magyarországra, és a végsőkig küzdeni fog Magyarország és az Európai Unió határainak védelméért.

Borítókép: Varga Judit Facebook oldala