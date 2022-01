Hiszen míg ők rettegésben, az elbocsátástól tartva élik mindennapjaikat, addig a háta mögött csak Gyurcsány-fiókának emlegetett cégvezető egy olyan kétmilliárd forintos palotában él Svábhegyen, amelyet egy maffiózó családjától vett. Emellett Mártha munkába még szolgálati Skodájával megy, de otthon azonnal átül 100 millió forintos luxusautójába. Egyébként nem sokat tölt a munkahelyén a cégvezető, az alkalmazottak szerint naponta legfeljebb 1-2 órát. Helyette inkább „home office” felirattal, munkaidőben tölt fel medencézős képeket otthonából. Az sem ritka, hogy olyan nyaralásokon vesz részt, amelyre általában csak az amerikai milliárdosok tudnak eljutni, a luxusóráit pedig sokan megirigyelnék.

Kétmilliárdos ingatlanból hajt ki 100 milliót érő luxusautójával



Korábban beszámoltunk róla[1], hogy dagad a botrány Mártha Imre, a fővárosi közműcégek luxuséletet élő vezetője körül, hiszen miközben Karácsony Gergely kedvenc cégvezére kérkedik milliárdos vagyonával, a városvezetés Budapest lakóin és a munkásokon spórol. A két ünnep között ugyanis kiderült, hogy Mártha Imre a maffiózó Prisztás József családjától vette kétmilliárdot érő svábhegyi villáját. A "Gyurcsány-fiókának" is nevezett közműcégvezér, miközben ki tudja, honnan szerzett milliárdjaiból fényesen él, a közműholding mögé bújva próbál fenyegetőzni. A cég nevében kiadott közleményben azt írta, hogy majd egyszer feljelentést tesz, és azzal védekezett, hogy ezek "privát" képek, vagyis az alkalmazottaknak nem szabadott volna látni.





Az alábbi képre kattintva betekintést nyerhet Mártha Imre megdöbbentő luxuséletébe:

Ezt már a vállalat dolgozói sem tudták tovább tétlenül nézni. December utolsó napjaiban lemondott Pálfalvi Milán a közalapítványi felügyelőbizottsági tagságáról, amit 7 éve viselt. Mint írja: Engem nem érdekel senkinek a nyaralása, vagyona, ellenben az rendkívül bosszantó, ahogyan Mártha Imre a közműcéget személyes szócsőként és védőbástyaként használja, tisztsége és a szervezet mögé bújva, mintha az az ő politikai hitbizománya lenne, őt szolgálná, és nem fordítva. "





Hozzátette: "Az elmúlt két évben a bábként működő fővárosi vezetés zokszó nélkül visszaengedte azokat a politikai kegyelteket különböző tisztségekbe, akiket a választók 2010-ben egyszer már elküldtek. Miután azonban a budapestiek 2019-ben meghozott döntését elfogadtam, két éve elhatároztam, hogy a munkára, a szakmai működésre figyelek, és nem a politikai történésekre. ..."





A Gyurcsány-fióka 2 milliárd dolláros palotája maga a luxus megtestesítője, Mártha pedig előszeretettel oszt meg képeket arról, hogy milyen körülmények között éli hétköznapjait. Az egyik ilyen alkalommal például azt mutatta meg, hogy egy méregdrága zongoránál ül, amely használtan (!) 34 millió forintot ér, újonnan pedig 50 milliót, vagyis egy tágas lakás árát.[2]

Egy másik, a Metropolhoz eljuttatott képen a milliárdos közművezér éppen egy sokmilliós elektromos szörfdeszkával dicsekszik. Földi halandók aligha ismerhetik a világ leggazdagabb embereinek ezt a luxussporteszközét, aminek ára 2 millió 300 ezer forintnál kezdődik.





Azt korábban az Origo is megírta[3], hogy Prisztás Józsefet - akié Mártha villája volt - 1996 novemberében filmbe illő jelenetek közepette akkor lőtték le az óbudai Ladik utcában, amikor éppen az autójába szállt be. A gyilkos egy kerékpárral távozott a bűncselekmény helyszínéről. A gyilkosság hátterében a rendszerváltás után formálódó hazai alvilág pozícióharca állt.





A történések egyik legfontosabb mozgatórugója az olajozásból bűnözői csoportokhoz áramló hatalmas pénz volt. Az összegek nagyrészt az éjszakai élet szereplőihez jutottak. A maffiózók mellett felfegyverzett „csapatok" teljesítettek szolgálatot. Mindennapossá váltak az erőszakos pénzbehajtások, az önbíráskodások. A szórakozóhelyeket is ezeknek a csoportoknak tagjai, „katonái" védték.





Prisztás később összetűzésbe keveredett az alvilág „bankárával", Lakatos Andrással – becenevén Kisbandival – és az Energol egyik volt vezetőjével, Portik Tamással, ez okozhatta halálát is, amikor a 90-es évek végi maffialeszámolások elkezdődtek. Abból a körből, amelyben Prisztás József mozgolódott, számos alvilági szereplő – mások mellett Döcher György – már meghalt, többen jelenleg is a rács mögött vannak. Napjainkban csupán néhány, korábban bűnözői életre berendezkedő, börtönöket is megjárt figura – például Tasnádi Péter – tevékenykedik szabadon.

Mártha egyébként nemcsak ingatlana és annak berendezése terén hivalkodik a luxussal, hanem akkor is, ha a közlekedésről van szó. Napközben a szolgálati Skodát használja, amint hazamegy, nyomban átül egy 100 milliót érő Bentley-be, a világ egyik legdrágább autójába. A Gyurcsány-fióka munkatársainak először egy olyan dicsekvő poszt lett gyanús, amit a svábhegyi villa teraszáról tett ki a fővárosi közműcégek első számú vezetője. Ezen felfedeztek egy Bentley feliratú különleges bögrét, amihez csak a luxusautó márkakereskedésében lehet hozzájutni.

Ez után döntöttek úgy, hogy alaposabban is körülnéznek. Sikerült is lefényképezniük az általuk csak Gyurcsány-fiókának, esetleg gunyorosan „Mártha úrnak" nevezett cégvezetőt a 100 milliós luxusautóban.





Folyamatosan alázza munkásait provokatív posztjaival, amelyeket munka közben oszt meg luxuséletéről





Mártha munkatársainak és beosztottjainak régóta kell tűrniük azt, hogy a Gyurcsány-fióka az interneten alázza meg őket azzal, hogy miközben ők a leépítésektől rettegnek, főnökük 100 milliós autóval[4] jár, 2 milliárdos ingatlanban lakik, és folyamatosan tölti fel képeit nyaralásairól, amelyeket Mártha csak "home office-nak" titulál - vagyis munka közben jár külföldre pihenni.

A Metropolnak már sokszor írtak magukat becsapottnak és megalázottnak érző dolgozók.

Küldtek például fotókat arról, hogy Mártha Imre még a nyáron, munkaidőben(!) úszómedencés posztokkal provokálta a munkatársait. A fővárosi cégvezér a levelek állítása szerint jellemzően alig egy-két órát tölt a munkahelyén, aztán eltűnik, elutazik, akár hetekre. A levelek írói állítják, hogy ezek a felvételek olyan napokon készültek napközben, amikor Mártha Imre elviekben dolgozott és nem volt szabadságon.





Azt azonban fontosnak tartotta, hogy egy-egy provokatív posztot kitegyen, megmutatva, hogyan is tölti home office-ban a „swimming pool" mellett a „munkaidejét".

A egyik legnagyobb felháborodást kora ősszel az váltotta ki, amikor Mártha Imre az egyik jachtozó képre, amin egy csaknem meztelen nővel volt látható, ráírta: Home office. A közzétett posztok tanúsága szerint a Costa del Solon, a világ milliárdosainak egyik kedvenc, méregdrága partvidékén jachtozott az alulöltözött nő kíséretében.

Azt nem tudni, hogy a képen látható jacht az ő tulajdona-e, azonban egy ilyen kategória bérlése is átszámítva napi 1 millió forint körül van a Costa del Solon. Mártha Imre láthatóan igyekezett úgy fotózkodni, hogy a rajta lévő óra is jól kivehető legyen. Pedig ezúttal „csak" egy kb. 1 millió 900 ezres Breitlinget csatolt magára.





Szintén ősszel egy marokkói 7 csillagos luxusszállodából jelentkezett be[5], a hajszínből ítélve már egy másik nő társaságában. Nem adta alább ezúttal sem, látványosan szórta a pénzt, hiszen ebben a marrakeshi csúcsminőségű szállodában, a Namaskar-palotában egyetlen éjszaka 1 millió 627 ezer 640 forintba kerül. Úgy tudni, 10 napot sikerült itt eltöltenie, vagyis több mint 16 milliót költött csak a szállásra.

Mártha egyebek mellett rendszeresen tett közzé fotókat egy Apache Girl nevű angol telivérről, ami egy bejegyzése szerint az angol arisztokrácia híres lóversenyén, az ascoti derbyn is megállná a helyét. Ha így van, akkor a ló ugyancsak megérhet akár 100 milliót is, hiszen az angol királyi család kedvenc lóversenye, a Royal Ascot versenylovainak ára 200 000 angol font környékén kezdődik.





