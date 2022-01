A szervezet csütörtöki, az MTI-nek megküldött közleményében azt írta, megdöbbentők Karácsony Gergely szavai, aki a Magyar Zene Háza átadásáról beszélve a szenteltvíztartót méltatlan és blaszfémikus kontextusba helyezte egy rádióinterjúban.

"A víz a keresztények egyik fontos szimbóluma Jézus Krisztus Jordán­ban való megkeresztelkedése óta, ezért is botránkoztatott meg sokakat hasonlatával a főpolgármester"

- írta a KÉSZ.

Hozzátették: amint azt többször is hangsúlyozták, olyan országban és fővárosban szeretnének élni, "ahol mindenki, a politikusok és a városvezetők is elfogadják, tetteikben és szavaikban pedig meg is mutatják a másik ember iránti tiszteletet", és ez a vallási és hitbeli meggyőződésre és annak szimbólumaira is vonatkozik.

"Szomorúan tapasztaljuk, hogy miközben bizonyos kisebbségek jogai kiemelt védelemben részesülnek, addig egyes közösségek, legtöbbször a keresztények kigúnyolása megengedett. A krisztusi ember tiszteletben tartja mások meggyőződését, ugyanakkor elvárja, hogy senki ne gyalázza meg mindazt, ami számára szent és értékkel bír" - jegyezték meg.

Kiemelték: a főpolgármester még egy szekularizált társadalomban sem engedheti meg magának, hogy bántó hasonlatokkal éljen, "ráadásul egy liberális szellemiségére büszke politikus mindezzel a saját hitelességét és alkalmasságát teszi megkérdőjelezhetővé". A szavazópolgárok joggal várják el a főpolgármestertől, hogy szavai átgondoltak, nyilatkozatai megfontoltak legyenek - írták.

A szervezet ezért minden jóérzésű, a másik hitét és vallását tiszteletben tartó ember nevében bocsánatkérésre szólítja fel Karácsony Gergelyt.

A főpolgármester egy interjúban a Magyar Zene Házával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a 21. században "egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk". A főpolgármester kijelentése a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén is szóba került, ott Karácsony Gergely megismételte: elvi alapon ellenez minden olyan építkezést, amely zöldterületen folyik, majd többször kiemelte, hogy értékelése szerint a Városliget százéves platánfái "nagyobb értéket képviselnek, mint bármilyen emberi alkotás".