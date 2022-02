A beoltottak száma 6 379 065 fő, közülük 6 131 361 fő már a második, 3 754 698 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 11 559 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 695 991 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 360 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 423 921 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 229 710 fő. 5152 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Ma délután és szombaton ismét lesz oltási akció a kórházi oltópontokon – írja a koronavirus.gov.hu.

Ahogyan a kormány azt már bejelentette, az eredetileg tervezett február 15. helyett csak május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Az erről szóló kormányrendelet-módosítás már megjelent a Magyar Közlönyben. Azok a védettségi igazolványok, amelyeket a fertőzésen való átesettség alapján állítottak ki, május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított hat hónapon belül felvette a második, illetve a harmadik oltását is. https://koronavirus.gov.hu/cikkek/majus-1-tol-alakul-vedettsegi-igazolvany-oltasi-igazolvannya

Februárban is van minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. Bővebben a februári oltási akcióról:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/februarban-minden-csutortokon-penteken-es-szombaton-oltasi-akcio

A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Azon oltatlan személyek, akik a fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül, a betegségből történt felgyógyulás után olthatók.

Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Már 88 ezer szülő regisztrált és közülük 83 ezren már fel is vették az oltást. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-regisztracio-es-az-idopontfoglalo-az-5-11-eves-gyermekek-oltasa

A kormány múlt héten bejelentette, hogy február 15. helyett két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

Borítókép: Beoltanak egy nőt a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2022. február 10-én