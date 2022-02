Josep Borrell az Európai Parlament (EP) plenáris ülésének az uniós kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló 2021-es jelentésről szóló vitáján elmondta, a múlt év különösen nehéz volt a koronavírus okozta világjárvány mellett a geopolitikai kihívások számának növekedése, a válságok és feszültséges súlyosbodása miatt.

"Korábban úgy gondoltuk, hogy a kölcsönös függőség a biztonság kulcsa, a kialakult versengés következtében azonban a függőség fegyverré változott" - fogalmazott.

Fontosnak nevezte a multilateralizmus védelme mellett azt, hogy az EU megfelelő erővel rendelkezzen, és az őt megillető súllyal legyen jelen a világban.

Elmondta, az EU védelmi és biztonságpolitikai stratégiájának a felsoroltak mellett a klímaváltozás okozta kihívásokra, a transzatlanti, valamint a latin-amerikai országgal és az Indiai-, és a Csendes-óceán térségének államaival ápolt kapcsolatok erősítésére is összpontosítania kell.

Szavai szerint a transzatlanti együttműködés fontosságát az ukrán válság mutatta fokozódó orosz fenyegetés, valamint az Egyesült Államok és Kína között élesedő stratégiai versengés is megmutatta. A stratégiának tartalmaznia kell azt is, hogy az EU miként képes stabilizálni a szomszédságának országait, illetve azt, hogyan tudja elmélyíteni partnerségét Afrikával. Az uniónak emellett azon is munkálkodnia kell, hogy közelebb hozza Európához a nyugat-balkáni régió országait - közölte az uniós diplomácia vezetője.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében a vita kapcsán hangsúlyozta: fő cél a biztonság szavatolása az unió polgárai számára. Ennek megvalósulásához, és

ahhoz, hogy az EU szerepe ne jelentéktelenedjen el, sokkal aktívabb és megfontoltabb uniós fellépésre, egyben radikális stratégiaváltásra van szükség

- közölte.

"A közös védelempolitikában a tagállamok közötti együttműködés erősítése kulcskérdés. Ehhez a terrorizmus felszámolása, külső határaink hatékony védelme, az illegális migráció megállítása, valamint a béke és stabilitás közös erővel történő megőrzése szükséges" - fogalmazott.

A politikus arra figyelmeztetett, hogy a jövőben csak Afrikából milliók indulhatnak útra. A migráció kiváltó okait ezért helyben kell kezelni konkrét kezdeményezések segítségével.

Kijelentette azt is, hogy mivel a Nyugat-Balkán szerepe az EU számára kulcsfontosságú, fel kell gyorsítani a régió országainak csatlakozási folyamatát.

Elmondta, jelentések sürgetik az áttérést a minősített többségi szavazásra a külügyi kérdésekben. Gál Kinga arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek megvalósulása ellentétes lenne az uniós szerződésekkel. Véleménye szerint a minősített többségi szavazás nem csak elvenné az érdekérvényesítési lehetőséget főleg a kisebb tagállamoktól, de akár zsarolóeszközként is használható lenne.

"Hazánk számára ez elfogadhatatlan. Az unió érdeke is, hogy megmaradhasson a kisebb tagállamok súlya a közös külpolitikában" - tette hozzá az EP-képviselő.

Az Európai Bizottság kora este közzétett közleményt adott ki, amely szerint ez év végéig az Európai Védelmi Alap (EDF) keretéből 1,9 milliárd eurót fognak beruházni a védelemmel kapcsolatos kutatási és képességfejlesztési projektekbe.

Közölte a testület, hogy új kezdeményezéseket terjesztett elő az Európai Unión belüli védelem és biztonság szempontjából kulcsfontosságú területeket érintően. Ezek a hagyományos védelmi ipartól és a szárazföldi, tengeri és légi felszerelésektől kezdve a kiber-, hibrid- és űrbeli fenyegetéseken keresztül egészen a katonai mobilitásig terjednek, másrészt pedig a biztonsági és védelmi szempontból fontos technológiákra vonatkozó ütemtervet tartalmazzák. Az új kezdeményezések konkrét lépéseket helyeznek kilátásba az egységesebb és versenyképesebb európai védelmi piac kialakítása céljából, mindenekelőtt az EU-n belüli együttműködés fokozása révén, aminek köszönhetően javítható a gazdaságosság, kordában tarthatók a költségek és növelhető az operatív hatékonyság. Az intézkedések beépülnek a biztonságra és védelemre vonatkozó uniós stratégiai iránytű előkészítésébe - tették hozzá.