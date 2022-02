Egy Soros Györgyhöz köthető szervezet vezetője a napokban beismerte, hogy számos más, a spekuláns érdekeltségébe tartozó NGO-val gyakorol nyomást Magyarországra az uniós intézményeken keresztül – írta Varga Judit a Facebook-oldalán.

„Sőt, a Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott World Association of Newspapers and News Publishers igazgatója azt is elárulta, hogy kutatásokat is végezhetnek Magyarországon azzal a céllal, hogy befolyásolják a hazai közvéleményt.”

Mi ez, ha nem egy újabb bizonyíték arra, hogy a civil szervezetek átláthatósága igenis jogos igény? Hol vannak most a jogállamiság éber őrei?

– teszi fel a kérdést az igazságügyi miniszter a bejegyzésében.

Varga Judit azt is írta:

Nincsenek kétségeink: ezek a befolyásolási kísérletek a választások hajrájában még intenzívebbé válnak. Ne hagyjuk, hogy beleszóljanak a magyarok döntésébe! Soha többé baloldal!

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. február 16-án. Fotó: MTI/Kovács Attila