Cikkünk frissül

MÁV: hétfőtől ingyen utazhatnak a belföldi járatokon az ukrán állampolgárok

Hétfő délutántól

ingyen utazhatnak a MÁV-START belföldi járatain az ukrán állampolgárok, akik a díjmentes szolidaritási jeggyel az utazást bármely vasútállomáson megkezdhetik, a jegyváltáskor az úticélt kell megadniuk és személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel kell igazolniuk, hogy ukrán állampolgárok

- közölte a MÁV Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A vasúttársaság különvonatokkal segíti a menekültek utazását, Záhonyból este indul a következő mentesítő járat - Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon keresztül - a Nyugati pályaudvarra.

A szolidaritási jeggyel kizárólag csak a másodosztályú kocsikat vehetik igénybe, a feláras vonatokon a gyorsvonati pótjegyet nem kell megvásárolni.

A Magyarországon keresztül más külföldi célállomás felé a magyar határállomásig a nemzetközi vonatokra is érvényes a díjmentesség.

A közlemény szerint a vasúttársaság vasárnap óta több ezer Ukrajnából érkező menekültnek adott ki díjmentes szolidaritási jegyet, amellyel Záhonyból továbbutazhattak bármely magyarországi célállomásra.

A MÁV-START a Záhonyt Nyíregyházával, Debrecennel és a fővárossal összekötő menetrend szerinti személyszállító vonatok zsúfoltságának csökkentése érdekében legkésőbb hétfő este újabb különvonatot indít. Záhony állomásról további mentesítő járatokat is biztosít vasúttársaság a menekültek elszállítására.

A MÁV-START a főként Záhony, Debrecen felől Budapestre közlekedő vonatokat plusz kocsival megerősítve indítja, ugyanis a Záhonyból Budapest felé induló belföldi vonatokon is jelentősen megnőtt az utasforgalom.

Már mintegy tízezer, Ukrajnából Záhonyon át a háború elől menekülő ember utazását segítette a nemzeti vasúttársaság. A menekültek között magyarokon, ukránokon kívül más országok állampolgáraiként Ukrajnában tanulók, dolgozók is utaznak vonatokkal a határ túloldalán található Csap állomásról Záhonyba - olvasható a MÁV közleményében.

Eddig 90 ezren lépték át a határt Ukrajna felől

Mintegy 90 ezren lépték át csütörtök óta a magyar határt Ukrajna felől - nyilatkozta telefonon hétfőn az MTI-nek a kormányszóvivő, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is "tárt karokkal, segítséggel és segítő szándékkal" várja az ukrajnai háború elől menekülőket.

Szentkirályi Alexandra közölte, hogy a magyar kormány mindenben segíti a háború elől Magyarországra menekülő embereket és minden támogatást megad nekik.

Kiemelte, minden ukrajnai menekültnek belépést és segítséget biztosít Magyarország, ennek megkönnyítése érdekében a határátkelők 24 órában működnek. Tájékoztatása szerint február 24-től hétfőn késő délutánig 89 ezer 561-en lépték át a magyar határt Ukrajna felől.

A kormányszóvivő hozzátette, hogy a kormány koordinálja a menekültek elszállásolását is, eddig 139 erre igényt tartó menekült elszállásolását segítették, a szállásokat a további felmerülő igények esetén is tudják biztosítani.

Ismertetése szerint

a menekültek elhelyezésére szolgáló szálláshelyeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) jelöli ki. Az OKF emellett koordinálja a fővárosba érkező menekültek elszállásolását is, valamint segít az állami készletek kiosztásában, illetve az ügyintézésben és okmányok készítésében

- fűzte hozzá.

Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy a kormány egyéb módokon is segíti az ide érkező, a háború elől menekülő embereket. Példaként említette, hogy a kabinet működteti a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsot (NHKT), amelynek feladata a segélyek, adományok gyűjtése, a humanitárus segélyek kiszállítása, továbbá segíti a magyarországi segélyszervezetek - köztük a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt - munkáját.

A kormányszóvivő jelezte, hogy

hétfőn öt helyszínen - Beregsuránynál, Tiszabecsnél, Záhonynál, Barabásnál és Lónyánál - hat segélypontot nyitottak meg. Szólt arról is, hogy a karitatív szervezetek továbbra is várják szálláshelyek és befogadócsaládok jelentkezését, illetve örömmel fogadják a tartósélelmiszer-felajánlásokat is.

Szentkirályi Alexandra beszámolt arról is, hogy eddig 65 millió forintot ajánlottak fel a Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül. A 1357-es telefonszámon hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot lehet felajánlani, emellett a 11711711-22222222-es számlaszámon is várják a pénzadományokat. Továbbá a karitatív szervezetek saját adományvonalain is lehet adakozni.

"Az egész ország megmozdult és egy emberként igyekszik segíteni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is "tárt karokkal, segítséggel és segítő szándékkal" várja a háború elől menekülőket.

Légvédelmi gyakorlatot tartottak Ungváron és Munkácson

Előzetesen bejelentett légvédelmi riasztási gyakorlatot tartottak Kárpátalja két legnagyobb városában, Ungváron és Munkácson hétfőn délután. Kijevi idő szerint 18 órakor megszólaltak a légiveszélyt jelző szirénák a két városban.

A gyakorlat megtartását Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke rendelte el, és hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be.

"Figyeljük a sziréna hangját és a rádiót. A szirénát meghallva, a pánikot elkerülve vonuljunk biztonságos fedezékbe, az épületek pincéjébe, a legközelebbi óvóhelyekre. Azért van szükség a gyakorlatra, hogy egy esetleges éles helyzetben határozottan cselekedjünk"

- hangsúlyozta Mikita.

Bejelentették azt is, hogy a megyei védelmi tanács március elsejétől Kárpátalja teljes területén betiltotta a szeszes italok árusítását.

Orosz tárgyalódelegáció: vannak pontok, amelyekben haladást lehet elérni

Az orosz és az ukrán tárgyalódelegáció talált olyan pontokat, amelyekben haladás érhető el - jelentette ki Leonyid Szluckij, az orosz küldöttség tagja, az orosz alsóház külügyi bizottságának tagja a Fehéroroszországban folytatott hétfői kétoldalú tárgyalások után.

A TASZSZ hírügynökség jelentése szerint Szluckij közölte, hogy

az ukrán fél hajlandó volt az aktuális kérdések részletes megvitatására és az orosz fél meghallgatására.

Közölte, hogy hamarosan újabb kétoldalú tárgyalás várható.

Véget értek a béketárgyalások

Egyelőre véget értek a béketárgyalások a fehérorosz határon – közölte egy ukrán tisztviselő a Sky News szerint.

A DELEGÁCIÓK VISSZATÉRTEK KONZULTÁCIÓRA A FŐVÁROSUKBA.

Az ukrán elnökség korábban azt mondta, hogy a tárgyalások célja a tűzszünet és Oroszország haderejének kivonása volt.

A következő tárgyalási fordulót néhány napon belül megtartják - közölte a fehérorosz állami hírügynökség.

A Belta fehérorosz állami hírügynökség által közreadott képen Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője (b2) és David Arahamija, az ukrán államfő mögött álló Nép Szolgája párt frakcióvezetője (j3) tárgyal a fehéroroszországi Gomelben 2022. február 28-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását UkrajnábanForrás: Szerhíj Holodilin / MTI/AP/BelTA

Ukrán szárazföldi erők: az orosz csapatok továbbra is Kijev elfoglalására törekszenek

A jelentős veszteségek és egyes területeken az előrehaladás lassulása ellenére az Ukrajnát támadó orosz erők nem adják fel fő céljukat, a Kijev feletti ellenőrzés megszerzését

- állapította meg hétfőn az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága hivatalos Facebook-oldalán.

Közölték, hogy operatív adatok szerint az Ukrajna ellen múlt csütörtökön elindított nyílt agresszió kezdete óta az orosz erők mintegy 180 Iszkander típusú cirkálórakétát lőttek ki. Vasárnap az oroszok hat támadást indítottak - legfeljebb 30 rakéta kilövésével - továbbá négy légicsapást, javarészt Fehéroroszország légteréből. Az orosz légierő katonák és felszerelések szállítására használja a fehérorosz repülőtereket.

A fehérorosz-ukrán határ menti térségben Kijev szerint az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek el, amit légideszant-csapatokkal próbálnak pótolni. Nagy a valószínűsége a fehérorosz fegyveres erők bevetésének

- írta jelentésében az ukrán parancsnokság. Hozzátette: az ellenség befejezte az átcsoportosítást, és megpróbálja folytatni az offenzívát Csernyihiv-Kijev vonalán, ahol három zászlóalj harcászati csoportot sorakoztattak fel.

Az ukrán katonai beszámoló szerint az orosz erők gépesített gyalogsága jelentős veszteségeket szenvedett és támadási potenciált vesztett Ukrajna északkeleti részében, Szumi, Ahtirka é Poltava vonalán.

Dnyiporpetrovszk megye irányában az ukrán erők - saját közlésük szerint -feltartóztatták az orosz csapatokat. A Donyec-medencében nem sikerült a támadóknak elérniük Donyeck és a Luhanszk megyék közigazgatási határait - tették hozzá.

Délen az oroszok átcsoportosították erőiket, és most támadást készülnek intézni Mikolajiv ellen, Mariupolban pedig tengeri deszantosok próbálnak partra szállni. Az ukrán fegyveres erők védik a határokat - biztosítottak a szárazföldi erőknél.

Közben Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes arról adott hírt a Facebookon, hogy

már több ezer külföldi állampolgár jelentkezett, akik szeretnének csatlakozni az Ukrajna védelmére szerveződő nemzetközi légióhoz.

Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap jelentette be egyik videoüzenetében, hogy létrehoznak egy új egységet, Ukrajna Nemzetközi Területvédelmi Légióját, amelybe olyan külföldiek jelentkezését várják, akik az ukránokkal együtt készek visszaverni az orosz megszállókat - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A Sheriff nevű kijevi őrző-védő vállalat ezer dollárt ígért minden felgyújtott vagy másképpen működésképtelenné tett orosz harckocsiért Kijevben vagy a főváros régiójában - írta az Ukrajinszka Pravda. Egyéb haditechnikai eszköz megsemmisítéséért 500 dollárt készek fizetni.

Folyamatosan érkeznek a menekültekkel teli vonatok a Nyugati pályaudvarra

A menekültekkel teli vonatok folyamatosan érkeznek a Nyugati pályaudvarra, a helyszínen étellel, itallal és útmutatóval segítik őket - jelentette a közmédia tudósítója az M1 hétfő délutáni műsorában.

A háború miatt Ukrajnából menekülõ emberek Budapesten, a Nyugati pályaudvaron 2022. február 28-án Forrás: Balogh Zoltán / MTI

A helyszínről jelentkező tudósító közölte:

a Nyugati pályaudvaron a Magyar Vöröskereszt és a Református Szeretetszolgálat munkatársai fogadják a menekülteket, akiket forró teával, üdítőkkel, ásványvízzel, péksüteményekkel, tisztálkodási szerekkel látnak el.

Hozzátette: a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség munkatársai nagy erőkkel vannak a helyszínen és koordinálják a menekülteket.

Azokat, akiknek nincs hová menniük, egy helyre gyűjtik és autóbuszokkal szállítják el biztonságos befogadóhelyekre - hangzott el a műsorban.

Az Európai Parlament rendkívüli plenáris ülést tart kedden

Az Európai Parlament képviselői Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel vitatják meg Ukrajna orosz megtámadását - derül ki a hétfői közleményből.

A kedd délben kezdődő vitát követően az EP plénuma állásfoglalást fogad el. Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete - azaz Roberta Metsola EP-elnök és a képviselőcsoportok vezetői - február 24-én döntött úgy, hogy az uniós parlament rendkívüli brüsszeli ülésszakon vitatja meg Ukrajna orosz megtámadását. Az Elnökök Értekezlete akkor, állásfoglalásában a lehető leghatározottabban elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást, amelyet indokolatlannak és jogellenesnek nevezett.

Kijelentették: Ukrajna független és önálló nemzet, területi egysége nem képezheti alku tárgyát. Az orosz invázió indokolatlan és jogellenes, fenyegetést jelent az európai és a regionális stabilitásra, valamint a szabályokon alapuló világrendre nézve. Megfogalmazásuk szerint a támadás a demokratikus társadalmi modell ellen irányul. Az orosz fellépés nem maradhat válasz nélkül - szögezték le.

"Továbbra is szilárd az egységünk, az eltökéltségünk és az indokolatlan orosz agresszióra adott válaszunk. Az Európai Parlament támogatja a példa nélküli európai és nemzetközi választ, egyebek között az új és szigorú szankciókat, amelyek biztosítják, hogy a Kreml elszámoltatható legyen a tetteiért" - fogalmaztak.

Az Elnökök Értekezlete teljes szolidaritásáról és támogatásáról biztosította Ukrajnát és lakosságát.

Borrell: az EU-tagállamok elkötelezettek Ukrajna katonai támogatása mellett

Az Európai Unió felkérte madridi műholdközpontját, hogy szolgáltasson adatokat Ukrajnának az orosz csapatok mozgásáról, az uniós tagországok pedig elkötelezettek amellett, hogy tovább növeljék kétoldalú katonai támogatásukat Kijevnek

- közölte az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője újságírók kérdéseire válaszol az uniós külügy- és védelmi miniszterek videokonferencia keretében tartott informális tanácskozása előtt Brüsszelben 2022. február 28-án. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását UkrajnábanForrás: Stephanie Lecocq / MTI/EPA

Josep Borrell a tagországok védelmi minisztereinek egynapos, rendkívüli, videókapcsolaton keresztül tartott tanácskozását követően kijelentette: az EU kész további szankciók bevezetésére Fehéroroszországgal és mindazokkal szemben, akik segítik Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját.

Azt mondta, az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók költséggel járnak Európa számára, de - mint fogalmazott - "készen kell állnunk az ár megfizetésére, különben sokkal magasabb árat kell fizetnünk a jövőben".

Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat többé nem a kereskedelem fogja meghatározni - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője. Az uniós diplomácia vezetője közölte: Ukrajna orosz inváziója megmutatja, hogy az Európai Unió létfontosságú feladata az orosz olajtól és gáztól való függőségének csökkentése, valamint a megújuló energiaforrásokra és a hidrogénre való átállás.