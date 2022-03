Kocsis-Cake Olivio nyilatkozata óta a baloldali politikusok kerülik a választ arra, hogy támogatják-e az orosz gázszállítások szankcionálását és leállítását. Emlékezetes: a Gyurcsány-lista egyik képviselőjelöltje, Kocsis-Cake Olivio az ATV-ben arról beszélt a napokban, hogy szerinte szankciókat kell kivetni az orosz energiahordozókra is. Úgy fogalmazott, hogy Oroszországnak abból van pénze háborúzni, hogy drágán adja el az energiát. – Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni. [...] Hogyha ehhez az kell, hogy szankciók sújtsák az energiahordozókat, és amit Oroszország kivett, akkor ezt a lépést is meg kell lépni – tette hozzá. Niedermüller Péter a Mediaworks Hírcentrumának megkeresésére úgy fogalmazott, hogy szakpolitikai döntésről van szó, és végig kell gondolni, hogy milyen következményei lennének.

Erzsébetváros DK-s polgármestere az ATV műsorában azt bírálta, hogy minden magyar háztartás megkapja ezt a segítséget, szerinte ugyanis mindenkinek meg kellene fizetnie a magasabb energiaárakat, aki képes erre. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy hol húzná meg azt a jövedelemhatárt, amelytől fölfelé nem járna a rezsicsökkentés, azt válaszolta, hogy „nyilván nem tudom meghúzni fizetésnél a határt". Mikor a műsorvezető tovább forszírozta, hogy a baloldalnak valahol mégiscsak meg kellene húznia egy anyagi határt, ha kormányra kerülve ki akarnának zárni különböző csoportokat a rezsicsökkentés kedvezményezettjei közül, Niedermüller csak annyit mondott: „Nyilván végig kell számolni. Én biztos nem fogok kormányozni".

A Gyurcsány-párti polgármester szavaiból úgy tűnt, hogy valójában azért kardoskodik a rezsicsökkentés korlátozása mellett, hogy finanszírozhatóvá váljon a baloldal azon elképzelése, hogy az energiahordozók behozatalának leállításával is szankcionálják Oroszországot. Még azért is a kormányt hibáztatta, ha az orosz gázszállítás leállítása esetén – amit tehát éppen Niedermüller szövetségesei szeretnének – fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentés. Ebből pedig bizarr módon azt a következtetést vonta le, hogy elhibázott a minden magyar háztartást segítő intézkedés. Sőt, Niedermüller a rezsicsökkentést azzal is összefüggésbe hozta, hogy – megint csak szerinte – az elmúlt 10-12 évben Magyarország függősége nőtt az orosz földgáztól.

Megkerestük Niedermüller Pétert, és rákérdeztünk, hogy személyesen támogatja-e az orosz gázszállítások leállítását, amit egyébként a baloldali koalíció több prominense – például a Karácsony-párti Kocsis-Cake Olivió – is szorgalmaz. A DK-s polgármester erre most már kitérő választ adott: „Nem tudom ezt a dolgot sem pró, sem kontra kommentálni, mivel nem tudom, hogy milyen következményei lennének. Ez egy szakpolitikai döntés, végig kell gondolni, hogy minek milyen következményei vannak. Én semmilyen olyan ismeretnek nem vagyok birtokában, ami alapján azt mondhatnám, hogy ezt zárjuk el, azt meg nyissuk ki. Én csakis a politikai kontextusról és konzekvenciákról beszéltem. Azt, hogy hogy kell Magyarország energiaellátását biztosítani, messze nem az én kompetenciám". Hozzátette: nem vonja kétségbe, hogy sok európai ország függ az orosz gáztól, de szerinte Magyarországnak meg kellene próbálnia alternatív forrásokat keresni.

Az orosz gázszállítások leállításának elképzeléséről több más baloldali politikust is véleményét is szerettük volna kikérni, ám azok közül, akiket elértünk Soproni Tamás (Momentum) és Brenner Koloman (Jobbik) nem akart nyilatkozni, és a pártjuk sajtóosztályához utalt minket, Gréczy Zsolt (DK) pedig közölte: nem áll szóba velünk.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője a Mediaworks Hírcentrumának korábban arról beszélt, hogy Európába évente 175 milliárd köbméter orosz gázt szállítanak, amelyből fél év alatt mindössze 2-3 milliárd köbmétert lehetne pótolni a piacról, tehát a kieső volumennek alig több mint egy százalékát. Szavai szerint ezért a jelentős áremelkedés mellett a lakossági gázhasználatot is korlátozni kellene, és egyes iparágakban – például a műtrágyagyártásban – a termelés leállására lehetne számítani.