A baloldal vezető politikusai még csak rosszalló nyilatkozatokat sem tettek arról, hogy a közös listájuk biztos befutó helyén induló Z. Kárpát Dániel náci módra tisztelgett. A Jobbik-alelnök gyűlöletkeltő megnyilvánulása kapcsán még egy tengerentúli zsidó lap is írt a Jobbikban továbbra is aktuális problémát jelentő antiszemitizmusról – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Bár még Amerikában is feltűnést keltett, hogy a magyar baloldal közös listája 9. helyén szereplő Z. Kárpát Dánielről, a Jobbik jelenlegi alelnökéről karlendítős videó került elő, ám a szivárványkoalíció tagjai még csak a nyilatkozatok szintjén sem ítélték el az antiszemita megnyilvánulást. A Mediaworks-Hírcentruma számos baloldali politikust keresett az ügyben, akik közül a legmarkánsabb kijelentést Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere tette, ám még ő is rendkívül óvatosan fogalmazott:

Véleményem az volna, nyilván, de én nem láttam ezt az amerikai cikket, nem vagyok a Jobbik tagja. Ha ez ténylegesen így van, és nem valamilyen manipuláció, akkor nyilván a Jobbiknak kell ebben az ügyben megnyilatkoznia.

Többen a pártjuk sajtóosztályához utalták a Mediaworks–Hírcentrumot, így például Bernner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke, Ungár Péter LMP-s honatya, és Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) főpolgármester-helyettes. A szivárványkoalíció Budapest 13-as számú választókerületének jelöltje kampánytelefonját felvevő hölgy pedig azt mondta, nem garantálja, hogy Vajda Zoltán visszahívja a Mediaworks–Hírcenrumát, miután megtudta, hogy a politikust Z. Kárpát náci tisztelgésével kapcsolatban keresik.

A baloldali vezető politikusok többsége egyáltalán nem reagált a Z. Kárpát karlendítős ügyével kapcsolatos megkeresésre.

Így nem lehetett megtudni, hogy mit gondol az esetről Márki-Zay Péter, a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje, Donáth Anna, a Momentum elnöke, Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke, valamint a Gyurcsány-koalíció listáján előkelő helyen szereplő Gréczy Zsolt.

Ismeretes: A régi Jobbik új palackban címmel jelent meg egy írás a Jewish Voice című amerikai zsidó lap online felületén, amelynek szerzője a Jobbik antiszemitizmusával foglalkozik.

A cikket jegyző Kertész Martin azt kifogásolja, hogy az ellenzéki összefogás listájának befutó helyén egy antiszemita nézeteket valló politikus szerepel. Állítása alátámasztására a szerző egy olyan videót is beágyazott a cikkbe, amelyen a Jobbik alelnöke jól láthatóan náci karlendítést végez, majd nevetni kezd. A szerző úgy véli, hogy a Jobbiknak neonáci problémája is van, amire példaként a cigányság ellenében megalapított Magyar Gárdát idézi fel, amelyet végül a bíróság tiltott be 2009 nyarán.

Borítókép: MTI / Szigetváry Zsolt