Mindazok, akik mindeddig nem hitték el, sőt el sem tudták képzelni, hogy ezek bármire (is) képesek, ma reggel összefutottak a cáfolhatatlan bizonyítékkal.

Ma reggel „bomba” robbant odaát Erdélyben, ahol nagyjából kilencvenszázalékos a magyar kormánypártok támogatottsága a magyarok körében. Kapaszkodjanak meg! Odaát Erdélyben félig elégett szavazólapokat találtak, amely szavazólapokon a magyarországi baloldali pártok valamelyikére leadott voksok szerepeltek.



De legyünk pontosak és tényszerűek: ezen félig elégett szavazólapokat Jedden találták meg, ami gyakorlatilag Marosvásárhely egyik városrésze.



Legyünk még pontosabbak és még ennél is tényszerűbbek: a félig elégett szavazólapokat Jedden, Marosvásárhely „alvóvárosában” Parászka Boróka erdélyi „magyar” szélsőliberális „újságíró” otthonától egy cinkelépésnyire, a temetővel szemben, egy építkezési területen találták meg.



És legyünk még ennél is sokkal tényszerűbbek és pontosabbak: a „megtalálás” úgy történt, hogy – képzeljék csak el! – egy román újságíró egyszer csak telefonhívást kapott, természetesen anonimat, egy ismeretlen, így beazonosíthatatlan számról, és a telefonáló közölte vele, hogy Jedden (Parászka Boróka házától cinkelépésnyire) egy építési területen félig elégett magyar szavazólapok vannak szétszórva.

A román újságíró még a tegnap esti órákban kiszállt a helyszínre, ahol döbbenetes dologgal volt kénytelen szembesülni: egy építési területen (Parászka Boróka házától cinkelépésnyire) bizony félig elégett magyar szavazólapok hevertek szerteszét.



Talán mondanom sem kellene, de most tényszerűnek és pontosnak kell lennünk, szóval úgysem fogják kitalálni, de a szavazólapok mellett nem voltak ott sem az azonosító nyilatkozatok, sem a névre szóló borítékok, de még a népszavazási lapok sem. Csak azok a fránya szavazólapok. Félig elégetve. És képzeljék csak el! Tudom, ezt sem fogják elhinni, pedig így történt: a félig elégett szavazólapok valamilyen fatális véletlen folytán pont úgy égtek el félig, hogy mindegyiken kivehető maradt, hogy valamelyik magyarországi baloldali pártra adta le voksát, az, aki „leadta”.

Ez történt Erdélyben, barátaim!



Ez aztán a bomba, nem igaz?



És vajon ki helyezhette el ezt a bombát Erdélyben, Jedden, Parászka Boróka házától – legyünk stílszerűbbek – tyúklépésnyire?



Nos, természetesen kínálkozik egy magyarázat: sötét fideszes erők, akik pontosan tudják, hogy az erdélyi magyarok körében nagyjából kilencvenszázalékos a magyarországi kormánypártok támogatottsága, elérkezettnek látták az időt arra, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel páros lábbal felugorjanak a levegőbe, és tökön rúgják önmagukat. Így aztán összegyűjtötték a baloldalra leadott szavazólapokat, azokat kivitték Jeddre egy építési területre, gondosan eltávolítottak minden azonosítót, majd elégették a paksamétát, de úgy, hogy látható maradjon, miszerint ezek bizony baloldali szavazólapok voltak, s leginkább az ne semmisüljön meg véletlenül sem, hogy pontosan kikre is adták le voksukat az ismeretlen erdélyi szavazók.



Igen, ez is egy lehetséges forgatókönyv.



Persze, aki nem hiszi, annak majd utána járnak…

S van persze egy másik forgatókönyv. Amely szerint a bármire (is) képes gazemberek fogták ezeket a szavazólapokat, eltávolítottak minden beazonosításra alkalmas papírt, majd gondosan elégették ezeket, de úgy, hogy világos maradjon, kikre is „adták le voksukat”, akik „leadták”, majd az egészet kitették Jedden, Parászka Boróka házától tyúklépésnyire, majd felhívták a román sajtót, hogy hol találják a magyarországi választási csalásokat igazoló „bizonyítékot”. És a román sajtó – mit tesz Isten! – megtalálta ezeket a „bizonyítékokat”, majd a történet azonnal hatalmas karriert futott be a magyarországi, a baloldalhoz hasonlóan bármire képes, mert moral insanity, tehát teljesen gátlástalan baloldali sajtóban, és már a délelőtt folyamán azt követelte a baloldal moral insanity, tehát teljesen gátlástalan miniszterelnök-jelöltje, hogy semmisítsék meg az összes határon túli levélszavazatot.

Nos, mindenki döntse el, melyik változatot tartja hihetőnek.



Kicsit segítek azért: aki nem teljesen elmebeteg, pontosan tudja, hogy ez a „bomba” bizony a baloldal bombája. Amely baloldal, csakúgy, mint négy éve, mint nyolc éve, kitartóan viszi a választási csalás narratíváját, lévén mást vinni nem tud, csak a saját alkalmatlanságát, gazemberségét és gátlástalanságát. És ne legyenek kétségeink: az EBESZ „megfigyelői” (valójában politikai ügynökei) már ma megírták a jelentésüket erről az „újabb választási csalásról”. Lehet, hogy a jeddi építési területtől alig tyúklépésnyire lakó Parászka Boróka nappalijában szövegezik éppen.



Figyelnünk kell. És a választás után kötelező lesz gondosan szétszerelnünk ezeket a bombákat. Kerül, amibe kerül…