Következetesen eltitkolja céges érdekeltségét az ellenzék közös székesfehérvári képviselőjelöltje, Márton Roland, aki egyben a városi önkormányzat baloldali frakciójának vezetője is. A Fejér megyei egyes számú választókerületben induló jogász végzettségű politikus több mint egy évtizede – 2009 novembere óta - 25 százalékban tulajdonosa az IGARMIX Takarmánykeverő Kft-nek, de ezt módszeresen kihagyta az eddigi vagyonnyilatkozataiból. Részesedését sem az előválasztásra leadott, sem a 2021-ben, Székesfehérvár önkormányzatánál benyújtott vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel. Márton mindkét dokumentumban egyszerűen üresen hagyta a gazdasági érdekeltségeire vonatkozó részt. Mindez azért is különösen kínos, mert a baloldali jelölt 2020 óta az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának az elnöke.

Tehát Márton Rolandnak azt a testületet irányítja a szocialista pártban, amelynek feladata hogy bármilyen szabálytalanság, vagy visszaélés gyanúja esetén első fokon vizsgálódjon és megállapítsa az esetleges vétséget. Az etikai tanács elnökétől minimálisan elvárható lenne, hogy betartsa a szabályokat, például azt, hogy a vagyonnyilatkozatában feltünteti a céges érdekeltségét.

Az előválasztás után azért is pikáns ez az ügy, mert ellenfele éppen abba bukhatott bele, hogy egy hasonló nyilatkozatát a nyilvánosságban úgy értékelték, hogy nem mutatta be a teljes valóságot. A DK fehérvári jelöltje, a párt elnökségének tagja, Ráczné Földi Judit, helyi forrásaink szerint leginkább az előválasztás hetében kirobbant, országos hírekbe is bekerült offshore-gyanús botránya miatt maradt alul. Ismert, hogy a DK-s politikus aláírt egy előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatot, amelyben az áll, nincs offshore vállalkozás a saját vagy családja tulajdonában. Aztán kiderült, hogy épp ugyanezen a napon egy Delaware államban bejegyzett offshore társaság képviseletében járt el, sőt tavaly nyáron még az amerikai cég tulajdonosaként tüntette fel magát a magyar cégbíróságon iktatott hivatalos dokumentumok szerint.

Márton esetében is egyértelmű a cégnyilvántartás alapján, hogy bár az IGARMIX jó ideje árbevétel nélküli vállalkozás, a cég ma is működik és a politikus résztulajdonosa a haszonállat-eledel gyártással foglalkozó társaságnak.

Érdekesség, hogy Márton egyik cégtársa 2018 áprilisától 2023 áprilisáig eltiltás hatálya alatt áll, az illető eddigi tíz cégéből nyolcat felszámoltak, vagy kényszertöröltek. Egy másik cégtársa hasonló gazdasági „sikereket” vonultathat fel, ugyanis a cégnyilvántartás alapján tíz céghez volt köze, amiből hét kényszertörölt vagy felszámolt, vagy felszámolás alatt áll.

Márton egyébként nem igazán sikeres a közéletben, ugyanis 2014-ben országgyűlési képviselőjelöltként, 2014-ben és 2019-ben pedig polgármester-jelöltként szenvedett vereséget Székesfehérváron.

A székesfehérvári baloldali jelölt céges ügye illeszkedik abba a botránysorozatba, aminek része az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó diplomabotránya, a sashalmi pártiroda sajátos, helyi pártelnök általi „magánosításának” története, illetve a zuglói parkolási- és BKV-s vesztegetési botrány, amely kis túlzással felszámolhatja az MSZP még megmaradt elitjének többségét. Utóbbi ügyekben ugyanis olyan régi szocialista politikusok érintettek, mint Horváth Csaba, Baja Ferenc, Molnár Zsolt és Tóth Csaba. Egyelőre azonban sem a 16. kerületi pártiroda mutyinak, sem a BKV-s vesztegetési és zuglói parkolási botránynak nincs következménye az MSZP-n belül.

Az is kérdés, hogy Márton az etikai tanács elnökeként a saját ügyében miként járhat majd el.

Borítókép: Márton Roland