Az Európai Bizottság március 23-án tett javaslatot arra, hogy uniós szinten 3,4 milliárd euróval (mintegy 1300 milliárd forinttal) növekedjen a REACT-EU kezdeményezés, azaz a kohéziós célú és a regionális célzatú helyreállítási támogatás forrásaiból biztosított teljes előfinanszírozás.

A javaslat azoknak a tagállamoknak a támogatására irányul, amelyek fogadják és elszállásolják az ukrajnai háború elől a területükre érkező menekülteket.

Az uniós végrehajtó testület azt javasolta, hogy az EU mindegyik tagállam esetében emelje az előfinanszírozást a 2021-es REACT-EU támogatási részlet 11 százalékáról 15 százalékra. Ezen túlmenően azt szorgalmazta, hogy ez az arány emelkedjen 45 százalékra az uniós frontországok, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia, valamint azon tagállamok, köztük Ausztria, Bulgária, Csehország és Észtország esetében, ahová lakosságarányosan a legnagyobb számban érkeztek ukrajnai menekültek.

Az előfinanszírozás Magyarország esetében nagyságrendileg 300 millió euró, mintegy százmilliárd forint.

Azt követően, hogy a társjogalkotók elfogadták a javaslatot, a likviditás azonnali növelését eredményező intézkedés lehetővé fogja tenni, hogy a tagállamok gyorsabban hozzáférjenek az infrastruktúrára, lakhatásra, felszerelésekre, valamint foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási, egészségügyi és gyermekgondozási szolgáltatásokra fordítható uniós forrásokhoz - közölték.

Az 50,6 milliárd eurós költségvetésű REACT-EU a több mint 800 milliárd eurós európai helyreállítási terv (NextGenerationEU) része.

A REACT-EU rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a koronavírus okozta világjárvány és annak társadalmi következményei által előidézett válság elhárításához, valamint a zöld, digitális és ellenállóképes gazdasági átállás előkészítéséhez. A REACT-EU alapból származó, 2022-re előirányzott 10 milliárd euró jelentős részét a tagállamok az ukrajnai menekülteket segítő kezdeményezés támogatására is fordíthatják.

A javaslat a szintén az európai helyreállítási terv részét képező, 723 milliárd eurós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) költségvetését is megemeli.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képiviselete azt is közölte: az Európai Bizottság a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben meghatározott kritériumok alapján jelenleg is folytatja a vonatkozó magyar helyreállítási terv értékelését, és ahogy korábban más tagállamok esetében, úgy Magyarország tekintetében is együttműködik a nemzeti hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar terv "megfeleljen a rendelet célkitűzéseinek és követelményeinek".