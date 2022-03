Márki-Zay Péter továbbra is amellett áll, hogy Magyarországnak bele kell sodródnia egy háborúba, fegyvereket küldene az ukránoknak. Korábban többször is arról beszélt, hogy akár katonákat is kéne küldeni a háborús övezetbe, ha azt a NATO kéri. Kedden az ATV-nek arról beszélt, hogy árulás, ha Magyarország nem enged át fegyverszállítmányokat Ukrajnába – írja az Origo.

Márki-Zay Péter, Gyurcsány jelöltje megismételte kedden korábbi állításait az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy fegyvereket kell Ukrajnába szállítani. Sőt, egyenesen árulásról beszélt, ha nem engedjük át a fegyverszállítmányokat.

Műsorvezető: De jó döntés az, hogy nem engedi Magyarországon át ezeket a fegyvereket? Ugye nem léphetik át a magyar határt.

Márki-Zay Péter: Az is egy árulás. Azért azt szögezzük le, hogy amikor Szerbiába kellett orosz fegyvereket átengedni, akkor Orbán átengedte őket. (Erre semmilyen bizonyítékot nem mutatott be a baloldali jelölt - a szerk.) Most pedig azzal a hazugsággal jön, hogy az Európai Unió fegyvereit majd a magyarok ellen használják.

Márki-Zay tehát továbbra is kiáll amellett, hogy Magyarországnak bele kell sodródnia egy háborúba.

Magyar katonákat is küldene Ukrajnába Márki-Zay

Ismert, hogy az elmúlt napokban Márki-Zay Péter és több más baloldali politikus is követelte, hazánk szállítson fegyvereket Ukrajnának, illetve felvetették azt is, hogy magyar katonákat küldjön a kormány a háborús övezetbe. Gulyás Márton baloldali aktivistának adott interjújában a baloldali jelölt arról beszélt, hogy mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, „azt nagyon szívesen segítenénk”. Majd arra a kérdésre, hogy akár magyar katonákat is küldene, azt mondta: hát, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor katonait is.

Márki-Zay kijelentése azért is megdöbbentő, mert egyetlen NATO-ország sem küld katonákat Ukrajnába, még az Egyesült Államok sem, hiszen az ukránok nem tagjai a szövetségnek. Egy ilyen lépés komoly veszélybe sodorhatná Magyarországot.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában múlt hét kedden este is azt mondta, hogy ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Márki-Zay Péter a múlt héten egy német lapnak is megismételte, hogy fegyvereket küldene Ukrajnába.