Közleményükben kiemelték, a parlament által választott többpárti kuratórium és a társadalmi szervezetek által felügyelt, szigorú európai és magyar szabályok szerint működő magyar közmédiát egyre több és egyre gyakoribb baloldali politikai támadás éri.

Mindezt tetézve azzal, hogy valótlan állítások terjesztésével próbálják a magyar polgárok millióit az általuk nézett és hallgatott csatornák ellen hangolni

- fogalmaztak a közmédia vezetői.

Hangsúlyozták, a "közmédia - ahogyan eddig - ezt követően is vissza fogja utasítani a rágalmakat és a politikai befolyásolás minden kísérletét".

"Azt is visszautasítottuk, amikor fizikai erővel, törvényt sértve, garázdaként törtek be a székházba a baloldal politikusai, azt is, amikor gyalázták munkatársainkat, azt is, amikor létükben és egzisztenciájukban fenyegették mindazokat, akik szakmai elkötelezettségből, hazaszeretetből, szolgálatból a nap 24 órájában végzik munkájukat határon innen és túl, a világ minden részén. Milliók tájékozódását segítve, beszámolva eseményekről, határvédelemről, árvízről, járványról, háborúról vagy éppen a politikai pártok által elmondottakról" - fejtette ki Papp Dániel és Dobos Menyhért.

Felhívták a figyelmet arra is, a "közmédia nem a politikát szolgálja, hanem a nemzetet, a polgárokat, és bemutat minden olyan eseményt, kijelentést, agressziót, örömöt vagy bánatot, ami akár Magyarországon, akár a világban történik".

Bemutatjuk az orosz agressziót, bárhogy is próbálják ezt elhazudni a vasárnapi tüntetők, bemutatjuk az ukránok helyzetét, akiknek jótékonysági műsort készítünk egész héten keresztül, az iraki vagy afganisztáni történéseket, a brüsszeli vagy berlini eseményeket éppúgy, mint a most tüntető baloldaliak politikai állásfoglalásait, vagy éppen a kormány és a kormánypártok véleményét - olvasható a közleményben.

Papp Dániel és Dobos Menyhért ezzel kapcsolatban aláhúzta, "bemutatjuk akkor is, ha ezt egyes baloldali politikusok nem szeretnék".

"Bemutatjuk akkor is, ha inkább elhallgatnák kellemetlen ügyeiket, és azt is, amit saját jelöltjük vagy jelöltjeik képviselnek, legyen az rezsiemelési, energetikai vagy bármilyen más szándék" - fogalmaztak.

Hozzátették, "nem mi mondjuk, ők mondják, ők képviselik. Ők ajánlják azokat Magyarország polgárainak. Tesszük mindezt azért, mert a magyar polgároknak joguk van tudni, mit mondanak, mit képviselnek a politikusok".

A közmédia vezetői szerint "vasárnapra tervezett tüntetésüket hiába próbálják meg a sajtószabadság köntösébe bújtatni, amikor éppen ők sértik meg a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos és törvénnyel védett jogát".

"Az ő számukra - ezt mutatják a sorozatos beavatkozási kísérletek és a fizikai erőszak is - a sajtószabadság csak addig terjed, amíg az ő véleményük jelenik meg, amíg őket szolgálja" - közölte Papp Dániel és Dobos Menyhért.

Kiemelték, "Magyarország alaptörvénye a véleménynyilvánítás és az információhoz jutás jogát minden magyar állampolgár számára biztosítja, és ehhez, valamint a törvény által biztosított szerkesztői szabadság gyakorlásához minden körülmények között ragaszkodni fogunk".

Nem akarjuk, hogy visszatérjen az a korszak, amelyben a tiltás, az elhallgatás, a megfélemlítés vagy az ellehetetlenítés eszközét gyakorolták - jelentették ki, hozzátéve, "nem félünk, nem engedünk, bárhogy fenyegetnek is bennünket!".

Papp Dániel és Dobos Menyhért közleményük végén jelezték, hogy a mostani politikai nyomásgyakorlási kísérletet, amint azt tették legutóbb is, jelezni fogják a független Médiatanácsnak és a Nemzeti Választási Bizottságnak.