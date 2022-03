A Tűzfalcsoport összefoglalta a legfontosabb információkat – írja a Magyar Nemzet.

Bidenék

Aki nem hallott még arról, hogy Joe Biden fia, Hunter Biden igazgatósági tagja volt a Burisma ukrán olaj- és gázipari vállalatnak, az minden valószínűség szerint egy kő alatt él.

Ez ugyanaz a cég, amelyikkel kapcsolatban Joe Biden azzal hencegett, hogy kiiktatott egy ügyészt, aki Bidenék és Soros György ellen nyomozott Ukrajnában.

Hunter Biden 2014 és 2019 között volt az ukrán Burisma Holding energetikai vállalat igazgatóságának tagja, miközben az apja 2017 januárjáig az Egyesült Államok alelnökeként Washington Ukrajna-politikájának fő alakítója volt.

Donald Trump előző amerikai elnök kampánystábja és a jobboldali média is kifogásolta, hogy az idősebb Biden kikényszerítette a Burisma után nyomozó Viktor Sokin ukrán főügyész lemondatását.

Joe Biden fiának feladata a vállalatnál az volt, hogy „a jogi ügyeket intézze, és támogatást nyújtson a vállalatnak a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban”.

A férfi laptopján talált e-mailek szerint Hunter Biden bemutatta apját, az Obama-kormányzat akkori alelnökét a Burisma legfőbb vezetőjének, Vadym Pozharskyinak.

Kedves Hunter, köszönöm, hogy meghívtál Washingtonba, és lehetőséget adtál, hogy találkozhassak apáddal

– írta Pozharskyi 2015. április 17-én Joe Biden fiának.

A találkozóra körülbelül egy évvel azután került sor, hogy Hunter Biden csatlakozott az ukrán vállalathoz. Hunter Burismából kapott fizetése havi 50 000 dollár volt.

Viktor Sokin 2015 februárjától 2016 márciusáig volt Ukrajna főügyésze. Joe Biden állítólag megfenyegette Petro Porosenko akkori ukrán elnököt, hogy az amerikai kormány nem ad egymilliárd dolláros segélycsomagot Ukrajnának, ha Sokint nem rúgják ki azonnal.

Ez végül megtörtént, ami a Burisma és Biden fia elleni vizsgálat megszüntetéséhez vezetett.

Ezt maga Joe Biden is megerősítette a 2018 januárjában tartott Council on Foreign Relations konferenciáján, mely szervezetnek Soros György és fia, Alexander Soros is tagjai.

John Kerry

A Gateway Pundit közzétett egy 32 tweetből álló posztsorozatot, amely szókimondó és lesújtó összefoglalót adott Biden alelnök és Kerry, Obama külügyminiszterének ukrajnai korrupt cselekedeteiről. A posztok már nem elérhetőek a Twitteren, de szerencsére a tartalmukat röviden összefoglalták egy írásukban.

Összefoglalva:

• 2014 elején John Kerry Ukrajnába látogatott, és 1 milliárd dollár „segélyt” ajánlott fel, nem sokkal azután, hogy a tüntetők átvették az irányítást a kormány felett, ami miatt az akkori elnök, Viktor Janukovics Oroszországba menekült, és szintén kevéssel azt követően, hogy Oroszország megszállta a Krím félszigetet.

• 2014 elején Devon Archer, a Kerry-kampány fő adománygyűjtője is meglátogatta Bident a Fehér Házban. Aztán Archer és Hunter, Biden fia, bekerültek a Burisma Holdings, Ukrajna legnagyobb gáztermelőjének igazgatótanácsába.

• Ezt követően az oroszok ukrajnai előrenyomulását hirtelen megállította egy Igor Kolomojszkij nevű milliárdos bankár által felállított zsoldoshadsereg.

• A Burisma John Kerry korábbi kabinetfőnökét, David Leitert alkalmazta lobbistaként.

• Egyesek szerint a Burisma valójában a bankár Kolomojszkij tulajdonában van, aki kilenc hónap alatt 1,8 milliárd dollárt süllyesztett el offshore számlák útvesztőjében. Kolomojszkij felkerült az amerikai vízumtilalmi listára, de a tilalmat hamarosan feloldották.

• 2018-ban Archert elítélték amerikai őslakos indiánok becsapása miatt, de a bűnösségét kimondó ítéletet később megszüntették.

• Egy hónappal Biden utolsó, amerikai alelnökként megtett ukrajnai útja előtt minden Burismával kapcsolatos vizsgálatot lezártak. Biden hivatali idejének utolsó napján a Burisma és a demokratákhoz kötődő Atlanti Tanács együttműködési megállapodást írt alá.

Ráadásul felbukkant egy videó, amelyben Kerry azzal dicsekedett, hogy ő, Obama és Biden mindannyian el akarják távolítani a Burismánál nyomozó ukrán ügyészt.

Mitt Romney

Ő ugyan kakukktojás, de mint rendszeresen a demokratákkal szavazó republikánus, érdemes a volt elnök nagy riválisáról is szót ejteni. Egy, a Huffington Postban – nem sokkal Trump elnök beiktatása után – megjelent cikk szerint egy korábbi magas rangú CIA-tisztviselő is csatlakozott a Burisma igazgatótanácsához.

Az írás alapján Joseph Cofer Black „a vállalat biztonsági és stratégiai fejlesztési erőfeszítéseiért tesz”. A szóban forgó úriember Clinton és George W. Bush elnökök alatt is különböző CIA-pozíciókban szolgált. Egyes jelentések szerint Cofer Black „Romney közeli munkatársa” volt.

A Clinton család

Szinte természetes, hogy ha valahol korrupció gyanúja merül fel, annak Clintonék a közepén lesznek. A volt elnök, Bill Clinton és szintén demokrata politikus, korábbi külügyminiszter felesége, Hillary Clinton az évek során több millió dollárt kaptak Ukrajnából adományként az alapítványuk részére.

Egy jelentés szerint a Clinton Alapítvány 2009 és 2013 között, az ukrán válság kirobbanásakor legalább 8,6 millió dollárt kapott az ukrán fővárosban, Kijevben székhellyel rendelkező Viktor Pincsuk Alapítványtól.

2008-ban Viktor Pincsuk vállalkozó, aki csővezetékek építésével szerezte vagyonát, öt év alatt 29 millió dollárt ajánlott fel a Clinton Global Initiative-nek, egy olyan programnak, amelynek célja a jövő ukrán vezetőinek képzése „Ukrajna modernizálása” érdekében.

A The Wall Street Journal című lap a Clintonék részére külföldiektől 2009 és 2014 között kapott adományokat tárta fel a jelentésében.

Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

Nancy Pelosi

Pelosi házelnök fia, az ifjabb Paul Pelosi több ezer dollárt kapott egy olyan munkáért, amelyhez nem rendelkezett szükséges képesítéssel.

Valójában azért alkalmazták, hogy befolyást szerezzenek politikus édesanyjánál. (Ugyanaz a cég, amelyik fizetett neki, kapcsolatban áll Clintonékkal is).

Paul – Hunter Bidenhez hasonlóan – tagja egy energetikai vállalat igazgatótanácsának, és munkája miatt Ukrajnába is utazott 2017-ben.

És – ami a legjobb – Nancy Pelosi házelnök még a cég reklámvideójában is szerepelt! Patrick Howley, a National File munkatársa szerint Pelosi házelnök fia, Paul Jr. a Viscoil egyik vezetője volt.

Nem sokkal azután, hogy édesanyja, Nancy Pelosi lett az amerikai képviselőház első női elnöke, ifjabb Paul Pelosi 2007-ben évi 180 ezer dollárért az InfoUSA stratégiai tervezési alelnökeként kapott állást.

Ez a vállalat szintén kapcsolatban áll Clintonékkal: vezetője Vinod Gupta, Clinton egyik fő támogatója.

A cég részvényesei a NewsMax információi szerint dühösek voltak azért, mert Gupta elintézte, hogy az InfoUSA 2,1 millió dollár „tanácsadói díjat” fizessen Bill Clinton volt elnöknek, miután az elhagyta a Fehér Házat, és további 1,2 millió dollárt is ígért neki.

Soros György

Soros György már nagyon régóta kapcsolatban áll Ukrajnával. Évekkel ezelőtt interjút készített vele a 60 Minutes, és akkoriban már betette a lábát az országba.

Obama külügyminisztériuma és igazságügyi minisztériuma segített Soros Györgynek abban, hogy megpróbálja ellenőrzése alá vonni Ukrajnát.

Rudy Giuliani, New York volt polgármestere és Trump elnök ügyvédje egy interjúiban azt mondta, hogy az ukrajnai korrupció nem áll meg Bidenéknél.

Szerinte Soros György is érintett (a videóban körülbelül a 2. percnél hangzik el):

Bármi volt is Soros ukrajnai szerepvállalása, elég jelentős volt ahhoz, hogy Trump elnök megválasztása után Sorost is bevonják az Oroszországgal való állítólagos összejátszás vizsgálatába. Az Epoch Times számolt be erről:

Soros György milliárdos és egy New York-i és kaliforniai gazdag adományozókból álló csoport 50 millió dollárral támogatta Christopher Steele volt brit kém, a Fusion GPS kutatócég és Dianne Feinstein demokrata szenátor egykori segítőjének Oroszországgal kapcsolatos magánnyomozását. A leleplezés a képviselőház hírszerzési bizottsága által április 27-én közzétett, a 2016-os választásokba való orosz beavatkozásról szóló végleges jelentés része. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy nincs bizonyíték a Trump-kampány és Oroszország közötti összejátszásra.

„A jelentés egyik lábjegyzete szerint Daniel Jones, a Penn Quarter Groupot (PQG) vezető korábbi Feinstein-asszisztens 2017 márciusában azt mondta az FBI-nak, hogy a Fusion GPS-szel együtt egy olyan projekten dolgozott, amelyet 7-10 gazdag, elsősorban New Yorkban és Kaliforniában található adományozó finanszírozott, akik körülbelül 50 millió dollárt biztosítottak.”

Az egyik dolog, amit most már tudhatunk, és amit Soros talán titokban akar tartani, az az, hogy a hírek szerint át akarta venni az ukrajnai olaj- és gázipart.

Ennek John Solomon, a Hill újságírója járt utána:

Soros György nagy tétben fogadott volna a legutóbbi (2016-os) amerikai elnökválasztáson. Egyrészt arra, hogy Hillary Clinton lesz az elnök. Másrészt arra, hogy az ukrán kormányt a saját ízlése szerint alakíthatja át, és hogy üzleti birodalma termékeny talajra találhat a volt szovjet államban.

Így amikor 2016 tavaszán Donald Trump menetelése a Fehér Ház felé felgyorsult, a Soros-csapat a külügyminisztérium csúcsára ment, hogy megvédjen néhányat ezekből a befektetésekből

– derül ki a minisztérium nemrég nyilvánosságra hozott feljegyzéseiből, amelyek ritka betekintést nyújtanak a demokrata adományozó rendkívüli hozzáféréseibe az Obama-kormányzathoz.

A Citizens United konzervatív csoport által az információszabadságról szóló törvény alapján megszerzett feljegyzések szerint Victoria Nuland, az akkori helyettes külügyminiszter többször kapott hívásokat, e-maileket Sorostól, és találkozott is vele.

Mindez felveti a kérdést, hogy milyen szintű korrupció folyhat Ukrajnában Obama, Bidenék, John Kerry, Clintonék, Pelosi házelnök, Mitt Romney és Soros György részvételével? A Tűzfalcsoport cikke szerint hatalmas.

Borítókép: Soros György / MTI / Európai Parlament / Philippe Buissin