"Az ukrajnai háború szörnyű humanitárius katasztrófát okozott Európa keleti felében. A legnagyobb terhet a szomszédos országok viselik. Mi, magyarok eddig több mint fél millió menekültet fogadtunk, és hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre.

Itt, New Yorkban mindenki a legnagyobb elismerés hangján beszél rólunk" - írja közösségi oldalán Szijjártó Péter.



A külügyminiszter hozzátette, az ENSZ gyermekalapjának (UNICEF) és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a vezetőivel folytatott találkozókon is nagyrabecsülésükről biztosították Magyarországot.



"A WHO-ban különösen nagy tisztelettel beszéltek arról, hogy a hozzánk érkező ukrán menekülteknek nemcsak ellátást és szállást, hanem oltást is biztosítunk. Az UNICEF-nél pedig már most jelezték, hogy a jelenleg 370 fős budapesti központjukat tovább szeretnék bővíteni" - írta a miniszter.