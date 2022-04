Mutatjuk, hol zajlanak a legbrutálisabb harcok Ukrajnában jelenleg

Megkezdődött az orosz-ukrán háború második szakasza, jelenleg az orosz erők elsődleges célja a teljes Donbasz régió és Dél-Ukrajna teljes elfoglalása, hogy szárazföldi hidat biztosítsanak a Krím félszigethez; az Institute for the Study of War kutatóintézet szerint az orosz erők Donyeck és Luhanszk megye egészének elfoglalására és a Herszon régió ellenőrzésének megtartására törekszenek.

Ezt mondta a polgármester a bucsai tömegsírról

Bucsa polgármestere, Anatolij Fedoruk bejelentette, hogy már szinte teljesen befejezték a tömegsír feltárást és a holttestek exhumálását. Eddig 412 holttestet találtak a településen, egy részüket egy tömegsírban - írja a BBC.

Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Lvivben

Mától nem hagyhatják el az emberek otthonaikat a lengyel határhoz közeli Lvivben. Makszim Kozisztkij lvivi kormányzó szerint a kijárási tilalom este 11-től hajnali 5-ig tart, visszavonásig, és új hírszerzési információk miatt vezették be - írja a Sky News.

Légitámadást jelentettek az ukránok az acélmű ellen

Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó televíziós nyilatkozatban arról beszélt, hogy az orosz csapatok légitámadást indítottak az azovstali acélgyár ellen. Szerinte az orosz hadsereg megpróbálja lerohanni az erőművet, és "megsemmisíteni az ellenállás utolsó embereit".

Ez változást jelenthet az oroszok eddig stratégiájához képest, ami szerint támadás helyett körülzárják az acélművet - írja a The Guardian.

Az Azovstali acélgyár felett gomolygó füstfelhők és az Azovi Hajógyár lerombolt kapui

Az ukránok szerint az oroszok Oroszországba akarják vinni a menekülőket

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes arra figyelmeztette a mariupoli lakosságot, hogy az ukrán kormány által szervezett evakuációs tervek mellett az orosz megszállók is megpróbálhatják evakuálni a lakosságot.

"Az evakuálásra váró embereknek üzenem, hogy azt az információt kaptuk, hogy a megszállók megpróbálhatják Oroszországba vinni a mariupoli lakosokat. Ezért azt kérem tőlük, hogy legyenek óvatosak és figyelmesek. Ne hagyják magukat megtéveszteni, és ne hagyják magukat provokálni" - írta Verescsuk a Telegramon.

Hozzátette, hogy az ukrán kormány evakuációs útvonala Zaporizzsja felé vezet - írja a The Guardian.

Oroszország szerint lelőttek egy ukrán harci repülőt és három helikoptert

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz csapatok lelőttek egy ukrán Su-25-ös harci repülőt és három MI-8-as helikopter a harkovi régióban.

Ukrajna nem reagált az orosz állításokra - írja a The Guardian.

10 ezer ember lehet eltemetve a mariupoli tömegsírokban

Dmitro Gurin ukrán parlamenti képviselő szerint több mint 10 ezer ember lehet eltemetve a Mariupolnál feltárt tömegsírokban.

"Senki sem tudta, hova viszik az oroszok a holttesteket; most már tudjuk" - nyilatkozta a képviselő a Sky News-nak a második tömegsír feltárása után. Gurin a szüleivel hetekig az ostromlott városban tartózkodott, ahonnan már sikerült elmenekülniük.

Az ukrán politikus állítását független forrásból nem lehetett ellenőrizni.

Egyre brutálisabbak a harcok Kelet-Ukrajnában

A luhanszki régióban egyre erősebben bombázzák azokat a településeket az oroszok, amelyek még ukrán vezetés alatt állnak a régió kormányzója, Szerhij Hajdaj szerint. Egyes településeket kénytelenek voltak elhagyni az ukrán csapatok, hogy átcsoportosuljanak - írja a Sky News.

Várhatóan ma is evakuálnak civileket Mariupolból

Várhatóan ma délben újra evakuálnak civileket Mariupolból Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes szerint - írja a The Guardian.

Ukrán vezérkar: Az orosz erők újabb offenzívákra készülnek Kelet-Ukrajnában

Az orosz erők számos helyen megerősítették állásaikat és újabb offenzívákra készülnek Kelet-Ukrajnában - közölte pénteken késő este az ukrán vezérkar.

Az utóbbi 24 órában támadások érték Szlovjanszk várost a donyecki régióban, és az orosz katonák megvetették a lábukat Lozova kisvárosban is, amely fontos vasúti csomópont a harkivi térségben.

Ukrán bejelentés szerint az ukrán csapatok vissza tudtak verni több támadást a luhanszki régióban, amelynek nagyjából 80 százaléka már orosz ellenőrzés alatt áll.

Az ukrán vezérkar szerint

AZ OROSZ HADSEREG TOVÁBBRA IS LÉGICSAPÁSOKKAL TÁMADJA MARIUPOLBAN AZ AZOVSZTAL ACÉLMŰVET, AHOL TÖBB MINT KÉTEZER UKRÁN FEGYVERES ELLENÁLLÓ REJTŐZÖTT EL.

Mindezt független forrásból nem lehetett ellenőrizni. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője pedig péntek este azt mondta, a délkelet-ukrajnai Mariupolban normalizálódott a helyzet, a lakosok szabadon közlekedhetnek az utcán. Az acélműben rejtőző fegyvereseket pedig biztonságosan körülzárták, az orosz beszámoló szerint a létesítmény területén lévők nem reagálnak a követelésre, hogy engedjék szabadon távozni a nőket és a gyerekeket, akik állítólag velük vannak.

Közel 3 millió ember menekült Ukrajnából Lengyelországba

A lengyel határőrség bejelentette, hogy a háború kezdete óta több mint 2,9 millió ember menekült át Lengyelországba Ukrajnából. Egy részük tovább utazott, 1,3-1,4 millió menekült maradt Lengyelországban - írja a BBC.

Moldova aggódik

Moldova külügyminisztériuma berendelte az orosz nagykövetet, hogy "mélységes aggodalmát" fejezze ki egy magas rangú orosz katonai parancsnok megjegyzései miatt, aki szerint az ország orosz ajkú lakosságát elnyomják. "Ezek a kijelentések megalapozatlanok" - közölte a külügyminisztérium a honlapján. Azt írják, Moldova "semleges állam, és ezt minden nemzetközi szereplőnek tiszteletben kell tartania, beleértve az Oroszországi Föderáció is".

Az ORFK adatai a háború elől menekülőkről

Magyarország területére 2022. április 22-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4644 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5736 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 756 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. április 22-én 584 ember, köztük 223 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba. A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket. (Forrás: Országos Rendőr-főkapitányság)

A német kancellárt támadják, mert nem küld tankot

Olaf Scholz német kancellárt azzal vádolják, hogy megakadályozta tankok szállítását Ukrajnának, és nem teljesíti Kijev katonai kívánságlistáján szereplő tételek kétharmadát. A Fox News szerint a kancellár állítólag nem hajlandó közvetlenül nehézfegyvereket küldeni Ukrajnának, még akkor sem, amikor szövetségesei, például az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, a Cseh Köztársaság és Hollandia növelik a szállításokat.

Nem megy Ukrajnába Ferenc pápa

Ferenc pápa kijelentette, hogy nem fog Ukrajnába látogatni. "Mi haszna lenne a pápának, ha Kijevbe utazna, és másnap ugyanúgy folytatódna a háború?" - mondta a La Nacion című argentin napilapnak.

Ferenc pápa érkezik a heti általános audienciájára a Szent Péter téren 2022. április 20-án

A pápa hangsúlyozta, hogy "kész mindent megtenni a háború megállításáért", de egy pápai látogatás akadályozná a "magasabb célok" elérését, például a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket.

Halottak fekszenek a főút mentén

Olyan videók keringenek az interneten, melyeken több mint 20 civil holtteste fekszik Mariupol egyik főútja mentén - a BBC szerint összesen 23. Több tízezer ember rekedt az ostromlott déli kikötővárosban, ahol hetek óta heves harcok dúlnak az orosz és az ukrán erők között, mostanra az oroszok gyakorlatilag elfogalták a települést. A közösségi médiában közzétett felvételek akkor jelentek meg, amikor az ENSZ megerősítette, hogy civilek meggyilkolásával kapcsolatos több száz vádat vizsgál.

Az ENSZ-főtitkár Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyal személyesen

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár várhatóan kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Moszkvában munkamegbeszélése lesz Szergej Lavrov külügyminiszterrel.

Ezt követően csütörtökön Kijevbe utazik, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Dmitro Kuleba külügyminiszterrel találkozik.

Az ENSZ vezetőjére az utóbbi időben nyomást gyakoroltak, hogy aktívabb szerepet vállaljon a konfliktus közvetítésében. Az ENSZ-képviseleteken keresztül mindkét vezetőnek küldött levelében "az ukrajnai béke és a multilateralizmus jövőjének megteremtését célzó sürgős lépések megvitatására" szólított fel. Oroszország és Ukrajna egyaránt alapító tagja az ENSZ-nek.

Szedik fel az aknákat

A felszabadult területeken folytatódik a visszatérés a normális élethez - közölte az ukrán elnök. A hét elején még csak 70 településen történt meg az aknamentesítés, mostanra ez a szám 184-re emelkedett.

A humanitárius parancsnokságok már több mint 500 településen működnek. Naponta közel 100 településen sikerül újraindítani az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat, a szociális védelmi szervek, pénzintézetek munkáját.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban fadeszkákkal takarják be az ablakokat, hogy megvédjék őket az orosz lövedékektől

Újabb 96 település közlekedési kapcsolatait sikerült helyreállítani, 183 olyan hely van, ahol újra működnek a benzinkutak és 90 korábban megszállt településen van újra áram-, víz- és gázszolgáltatás.

Érkeznek a fegyverek

"Hálás vagyok minden partnerünknek, aki végre meghallgatott minket. Akik pontosan azt biztosítják nekünk, amit kértünk. Mert pontosan tudjuk, hogy ezekkel a fegyverekkel több ezer ember életét tudjuk majd megmenteni. És meg tudjuk majd mutatni a megszállóknak, hogy közeleg a nap, amikor kénytelenek lesznek elhagyni Ukrajnát" - fogalmazott videóbeszédében az ukrán elnök, de nem részetezte, hogy kiktől és milyen fegyvereket kapott a napokban Ukrajna.

Újranyitják a brit nagykövetséget Kijevben

Szokásos éjszakai videóüzenetében jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy újranyílik a kijevi brit nagykövetség. "Hálás vagyok brit barátainknak a ma bejelentett fontos szimbolikus döntésért, miszerint a nagykövetséget visszaküldik Kijevbe. Az Egyesült Királyság a huszonegyedik ország lett, amely diplomáciai képviseletet küldött vissza fővárosunkba. Ez pedig azt mutatja, hogy nem csak mi hiszünk az élet győzelmében a halál felett" - mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy szerinte az oroszok az ukrajnai inváziót csak kezdetnek szánták. Volodimir Zelenszkij úgy tudja, hogy az orosz hadseregnek most az a feladata, hogy ellenőrzést biztosítsanak Ukrajna déli része felett, és elérjék a moldovai határt. Mert állítólag ott, Moldovában sérülnek az orosz ajkúak jogai.

"Természetesen addig védekezünk, amíg az az Orosz Föderáció ezen törekvésének megtöréséhez szükséges. De minden nemzetnek, amely hozzánk hasonlóan hisz az élet halál felett aratott győzelmében, velünk kell harcolnia. Segíteniük kell nekünk, mert mi vagyunk az elsők ezen az úton. És nem tudni, ki a következő" - fogalmazott az ukrán elnök.