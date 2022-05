Navracsics Tibor elmondta: a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos Bányai Gábor lesz, míg az északnyugat-magyarországi zónáért Czunyiné Bertalan Judit, a közép-magyarországi zónáért Láng Zsolt, a Dél-Dunántúlért Móring József, Északkelet-Magyarországért pedig Szabó Tünde felel majd kormánybiztosként.

Feladatuk továbbra is az, hogy az egyes régiókban aktív fejlesztéspolitika valósuljon meg – hangoztatta a miniszter.

Navracsics Tibor felidézte, hogy 2020-ban négy gazdaságfejlesztési zóna alakult az országban, feladatuk az egyes területek fejlesztési keretének előkészítése és egy területi alapú fejlesztéspolitika megalapozása volt, konzultálva a helyi gazdasági és politikai szereplőkkel.

A választásokra elkészült a négy zóna fejlesztési munkaanyaga, az új kormány pedig folytatja a megkezdett munkát, sőt kibővíti azt, hiszen a regionális felosztásból eddig Pest megye és Budapest kimarad.

A miniszter továbbra is területi alapú fejlesztéspolitika kialakítását tartotta fontosnak, amely figyelembe veszik a területi különbségeket. A kormánybiztosoknak így fejlesztési terveket is készíteniük kell, amelyeket be kell építeni az országos területfejlesztési politika prioritásai közé.

Beszámolt arról is, hogy a zónákat az uniós fejlesztési régiókhoz igazították, hogy a forrásfelhasználás gördülékenyebb legyen.

Czunyiné Bertalan Judit arról számolt be, hogy legfontosabb feladatának az egyes szereplők programjavaslatainak összefésülését és priorizálását tartja az Északnyugat-Dunántúlon, ami szerinte gazdaságfejlesztési szempontból kiugró pályát futott be az elmúlt időszakban.

Szabó Tünde a többi között azt ismertette, hogy hat megyét felügyel majd: Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megye tartozik hozzá.

Bányai Gábor elmondta, hogy több mint harminc éve foglalkozik területfejlesztéssel, így reméli, hogy olyan tervekkel tudja majd segíteni a Dél-Alföldet, amely mind a kormány, mind az Európai Unió tetszését elnyeri. Mint mondta, a három megyéjében néhol a szárazság, máshol az utak hiánya vagy a vasúti közlekedés állapota szorul fejlesztésre.

Móring József arra mutatott rá, hogy a hozzá tartozó három megye, Somogy, Tolna és Baranya lakossága harminc év alatt 140 ezerrel csökkent. A gazdasági növekedés is igen alacsony a régióban, ahogy a beruházási vagy ipari teljesítmény is, de a felsőoktatásban is igen kevesen vesznek részt. Ezért arra törekszik, hogy a lehető legtöbb forrást vigye a területre – mondta.

Láng Zsolt azt hangsúlyozta, hogy Budapest és az agglomeráció nincs meg egymás nélkül. Számtalan közös pont van, így a fejlesztéseket is össze kell hangolni, a közlekedéstől az iskolafejlesztésekig. Elmondta, a fővároson kívül 187 település tartozik hozzá.

Borítókép: Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter (j3), Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos (j2), mellette Láng Zsolt (j), a közép-magyarországi zónáért, Szabó Tünde (b3), az északkelet-magyarországi zónáért, Móring József (b2), a dél-dunántúli zónáért és Bányai Gábor (b), a dél-alföldi zónáért felelős kormánybiztos az új kormánybiztosok bemutatásán Budapesten 2022. május 30-án. Fotó: Fotó:MTI/Balogh Zoltán